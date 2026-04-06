La celebre compagnia di danza internazionale Momix si prepara a incantare il pubblico italiano con il debutto in prima assoluta di “Botanica Season 2” al Teatro Celebrazioni di Bologna. L’attesissimo evento, in programma per il 7 aprile 2026, segna l’inizio della tournée italiana della formazione artistica fondata e diretta da Moses Pendleton, promettendo una nuova e coinvolgente immersione nell’universo naturale.

Questa produzione, particolarmente attesa dagli appassionati di danza contemporanea, offre una lettura artistica del mondo vegetale attraverso una sapiente fusione di danza, acrobazia e illusioni visive.

Il debutto bolognese rappresenta una tappa cruciale per il gruppo statunitense, rinomato per le sue creazioni spettacolari che combinano arte visiva e movimento corporeo. “Botanica Season 2” prosegue l’esplorazione della relazione tra uomo e natura, già avviata con il precedente spettacolo, ma in chiave innovativa. Moses Pendleton ha dichiarato che l’intento è “sorprendere e coinvolgere il pubblico, portandolo a scoprire la bellezza sorprendente di ogni forma naturale”. La scelta di presentare la nuova produzione a Bologna rafforza ulteriormente il consolidato legame tra la compagnia e il pubblico italiano.

Il legame tra Momix e Bologna: un rapporto consolidato

Il Teatro Celebrazioni di Bologna si conferma ancora una volta una delle sedi più prestigiose del panorama teatrale nazionale, ospitando regolarmente spettacoli internazionali di danza di grande rilievo.

Nel corso degli anni, la città emiliana è diventata un vero e proprio crocevia della danza contemporanea, aprendo le sue scene a compagnie innovative e a figure di spicco come Moses Pendleton. I Momix hanno scelto l’Italia in diverse occasioni per presentazioni in anteprima o per avviare tour mondiali, riscuotendo sempre un ampio consenso grazie all’originalità della loro proposta artistica e alla costante capacità di rinnovare la propria cifra stilistica. L’accoglienza bolognese e l’importanza della location contribuiscono a rendere questo debutto un appuntamento centrale della stagione teatrale.

La programmazione del Teatro Celebrazioni registra un elevato afflusso di pubblico per eventi di danza e musical internazionali, includendo rassegne a tema e collaborazioni con le realtà culturali cittadine.

Il continuo apprezzamento per i Momix è testimoniato dal successo delle repliche e dal costante interesse di spettatori provenienti da diverse regioni, consolidando la reputazione di Bologna come punto di riferimento per la danza sperimentale e interdisciplinare in Italia.

Moses Pendleton: il fondatore e la visione artistica dei Momix

Moses Pendleton ha fondato i Momix nel 1980, dopo la sua esperienza con i Pilobolus, introducendo un linguaggio scenico basato sulla contaminazione tra differenti discipline artistiche. Il gruppo, con sede negli Stati Uniti, è universalmente riconosciuto per la sua abile fusione di danza, teatro visivo, musica ed elementi illusionistici, dando vita a una vera e propria poetica dello stupore che coinvolge il pubblico a livello sensoriale.

Tra i lavori più celebri della compagnia spiccano spettacoli di danza come “Opus Cactus”, “Lunar Sea” e il primo “Botanica”, che hanno calcato i palcoscenici più importanti a livello mondiale.

I Momix continuano a essere interpreti di una danza visionaria che dialoga con le tematiche ambientali, raggiungendo una vasta platea internazionale. I successi delle precedenti tournée italiane e la scelta di debuttare nuovamente nel nostro Paese con “Botanica Season 2” evidenziano il valore del legame tra la compagnia e il pubblico italiano, un rapporto rafforzato negli anni grazie a una proposta artistica sempre in evoluzione e all’apertura verso nuovi e affascinanti linguaggi espressivi.