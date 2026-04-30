La magia e la poesia del corpo animano Botanica Season 2, il nuovo spettacolo dei Momix di Moses Pendleton. In scena al Teatro Olimpico di Roma fino al 10 maggio per l'Accademia Filarmonica Romana, l'opera ha riscosso ampi consensi. L'essenza è la metamorfosi continua di corpi in animali, fiori e piante, avvolti da colori e suoni ipnotici. Questa full immersion visiva e acustica di un'ora e mezza amplia il capolavoro Botanica del 2009 con soluzioni tecnologiche inedite.

Pendleton definisce lo spettacolo una "metamorfosi continua", analogia tra vita e giardino in costante evoluzione.

I dodici ballerini-acrobati creano quadri di forte impatto, con giochi di luci e ombre. Spiccano Echoes of Narcissus con Seah Hagan su uno specchio inclinato e un triceratopo cavalcato da una fanciulla. Il palco si popola di nuove forme animali e vegetali, amplificati da proiezioni e video di Pendleton. La colonna sonora spazia da elettronica e la Primavera di Vivaldi a Peter Gabriel e suoni contemporanei internazionali.

Natura, emozione e il messaggio di Botanica Season 2

L'obiettivo è divertire e far sognare, come affermato da Pendleton e Cynthia Quinn: "centrifugando la natura per dare al pubblico nuove esperienze eccitanti". L'opera evita "prediche sul riscaldamento globale", invitando alla tutela e al rispetto del pianeta.

Pendleton, alla guida dei Momix da quasi cinquant'anni, spiega: "Botanica non significa soltanto creare qualcosa di bello ma risvegliare i sensi, riconnettersi con le materie prime della vita e ricordarci che non siamo separati dalla natura: ne siamo parte e da essa siamo plasmati".

La lunga carriera di Moses Pendleton, figura di spicco della danza contemporanea, è ricca di premi. Tra i suoi successi: la cofondazione della Pilobolus Dance Theatre (1971), la cura della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Lake Placid (1980) e di un momento di apertura delle Olimpiadi invernali di Sochi (2014). Pendleton è accademico della Filarmonica Romana dal 2012.

Il tour italiano: Vicenza, Firenze e Trieste

Dopo Roma, Botanica Season 2 prosegue il tour italiano. Le tappe includono il Teatro Comunale diVicenza (12-14 maggio), il Teatro Verdi di Firenze (16-19 maggio) e il Teatro Rossetti di Trieste (22-24 maggio). Queste sedi prestigiose consolidano la presenza dei Momix nel panorama nazionale ed europeo.