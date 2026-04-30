I Brutalismus 3000, il duo berlinese composto dal produttore Theo Zeitner e dalla cantante Victoria Vassiliki Daldas, hanno annunciato l'uscita del loro attesissimo nuovo album, intitolato ‘Harmony’. Il disco sarà disponibile dal 26 giugno ed è già possibile pre-salvarlo sulle principali piattaforme digitali. L'uscita è stata anticipata dal singolo ‘I Bring My Gun To The Function’, accompagnato da un videoclip diretto da Mau Morgo, noto per collaborazioni con artisti come Rosalía, FKA twigs e Madonna. Questo progetto promette di consolidare ulteriormente la loro presenza sulla scena musicale internazionale, offrendo un sound innovativo e collaborazioni di alto profilo.

Un Mosaico Sonoro di Influenze Globali

Il nuovo lavoro dei Brutalismus 3000 si distingue per la sua straordinaria varietà di generi musicali, un vero e proprio mosaico sonoro che sfida le convenzioni. In ‘Harmony’ si fondono elementi distintivi di dubstep, trap, punk, nu-metal e techno, creando un mix eclettico che riflette la visione audace del duo di superare i confini tradizionali della musica elettronica. La produzione principale è stata curata da Theo Zeitner, con il prezioso contributo in co-produzione di Boys Noize e Dylan Brady dei 100 gecs, nomi di spicco nel panorama contemporaneo. L'album vanta inoltre collaborazioni d'eccezione con artisti internazionali come Anya Taylor-Joy e gli iconici Underworld, arricchendo ulteriormente il tessuto sonoro del progetto e confermando la sua natura globale e sperimentale.

Da Ironia a Vera Armonia: Il Significato di ‘Harmony’

Il titolo dell'album, ‘Harmony’, è nato inizialmente da una scelta ironica, quasi provocatoria, considerata la natura intrinsecamente caotica e disordinata delle tracce che compongono il disco. I Brutalismus 3000, infatti, immaginavano che un'opera così eclettica e priva di schemi fissi potesse trovare nel contrasto il suo punto di forza. Tuttavia, nel corso del processo creativo, Theo Zeitner e Victoria Daldas hanno assistito a una sorprendente evoluzione: tutti gli elementi musicali, apparentemente disparati, si sono integrati in modo inaspettato, trovando una loro coesione fluida e un'armonia intrinseca. Il disco si rivela così un'opera slegata da qualsiasi riferimento geografico o stilistico preciso, un vero e proprio manifesto artistico che rappresenta il lavoro che i Brutalismus 3000 hanno sempre sognato di realizzare, unendo influenze da diversi continenti in un'unica, coinvolgente esperienza sonora.

Il Percorso Artistico dei Brutalismus 3000

L'uscita di ‘Harmony’ si inserisce in un percorso artistico già consolidato e in continua crescita per i Brutalismus 3000. Questo nuovo capitolo segue la pubblicazione di ‘Goodbye Salò The Remixes’, una raccolta di reinterpretazioni dell'EP del 2024 ‘Goodbye Salò’, che ha visto la partecipazione di artisti come The Dare, Amnesia Scanner, Underworld, Victoria, DJ Gigola e Bazzazian. Precedentemente, nel 2023, il duo aveva già conquistato il pubblico con il loro album di debutto, ‘Ultrakunst’, che ha accumulato milioni di stream sin dalla sua uscita, affermandosi come una delle realtà più interessanti e innovative della scena elettronica. Con ‘Harmony’, i Brutalismus 3000 continuano a proporre un sound distintivo e a stringere collaborazioni di rilievo, consolidando la loro reputazione e la loro influenza a livello internazionale.