Il film dei record "Buen Camino", diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 29 aprile. La pellicola, campione d'incassi, ha segnato un successo straordinario al botteghino italiano, affermandosi come il titolo con il maggior incasso nella storia del cinema nazionale.

Uscito nelle sale cinematografiche il 25 dicembre 2025, "Buen Camino" ha rapidamente superato ogni aspettativa, registrando nei primi 24 giorni di programmazione un incasso superiore ai 68,8 milioni di euro.

Un risultato che lo ha consacrato come il film più visto di sempre in Italia, consolidando la popolarità del duo Zalone-Nunziante.

L'offerta Netflix dedicata a Checco Zalone si arricchisce con "Buen Camino". Sulla piattaforma saranno disponibili anche tutte le altre celebri opere dell'attore: "Cado dalle nubi", "Che bella giornata", "Sole a catinelle", "Quo Vado?" e "Tolo Tolo". L'attesa per l'arrivo del film è stata amplificata da un video inedito, in cui i personaggi più iconici interpretati da Zalone si sono incontrati per dare appuntamento al pubblico il 29 aprile.

La trama e i temi centrali di "Buen Camino"

La narrazione di "Buen Camino" esplora il complesso rapporto tra un padre benestante, figlio di un influente produttore di divani, e la sua figlia minorenne, Cristal.

Il nome della ragazza, omaggio alle rinomate bollicine francesi, introduce leggerezza in una vicenda che prende una piega drammatica con la sua improvvisa scomparsa.

Chiamato a Roma dalla ex moglie Linda, il padre si confronta per la prima volta con le responsabilità della paternità. La sua ricerca lo porta a scoprire che la figlia ha intrapreso, come pellegrina, il celebre Cammino di Santiago di Compostela. Questo viaggio, intriso di significato spirituale e simbolico, si trasforma per il protagonista in un'opportunità di cambiamento e riscoperta del legame con la figlia.

Il film ha acceso i riflettori sulla crescente tendenza dei "cammini", in particolare sul Cammino di Santiago. Questo fenomeno, che negli ultimi anni ha attratto numerosi italiani, offre un'esperienza di viaggio e introspezione personale.

Un successo senza precedenti nel panorama cinematografico italiano

Con oltre 5 milioni di presenze in sala (5.061.091 spettatori) e un incasso complessivo superiore ai 76,5 milioni di euro, "Buen Camino" conferma un successo di pubblico senza precedenti. Questi dati rafforzano la collaborazione tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante, tra le più fruttuose nella storia recente del cinema italiano.

La commedia si inserisce in una serie di grandi successi firmati dal duo artistico. Titoli precedenti come "Quo Vado?" e "Tolo Tolo", anch'essi su Netflix, avevano già stabilito record storici di affluenza, dimostrando la capacità del duo di catturare un vastissimo pubblico.

La disponibilità di "Buen Camino" e dell'intero repertorio di Zalone su una delle piattaforme di streaming più diffuse rappresenta un'opportunità significativa.

Permette a un pubblico ampio di accedere comodamente da casa a film che hanno influenzato l'immaginario collettivo italiano. Questa iniziativa segna un nuovo capitolo nell'evoluzione dell'offerta cinematografica digitale, valorizzando opere capaci di unire pubblico e critica.