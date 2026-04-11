La Regione Campania ha approvato il bilancio gestionale 2026-2028, incrementando significativamente i fondi per spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo. Questa scelta, presentata dal presidente Roberto Fico, si pone in controtendenza ai tagli nazionali al settore culturale. L'Agis ha accolto la manovra come sostegno concreto. Il fondo per lo spettacolo dal vivo cresce da 15 a oltre 17 milioni di euro, e il budget per cinema e audiovisivo da cinque a sei milioni. Luigi Grispello, presidente dell'Agis Campania, ha definito questi settori asset strategici per lo sviluppo economico, la coesione sociale e la crescita culturale regionale.

Il provvedimento, frutto di un impegno di Fico con gli operatori, è un modello virtuoso per il suo valore politico e il contributo al riequilibrio territoriale, guidato dall'assessore Ninni Cutaia.

Dettagli del Bilancio: Cultura e altri settori strategici

Il bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Campania, presentato da Roberto Fico, ammonta a oltre 38,5 miliardi di euro per il 2026. La manovra, pur privilegiando la sanità, dedica attenzione ad asset strategici quali politiche sociali, ambiente, trasporti e cultura.

Oltre agli incrementi per spettacolo dal vivo e cinema, gli investimenti culturali includono il raddoppio dei contributi per l’Emeroteca Tucci (da 50 mila a 100 mila euro), un milione di euro straordinario per il Teatro Sannazaro (dopo un incendio), e la conferma di3 milioni di euro alla Fondazione IDIS.

Sostenuti anche biblioteche, musei regionali ed editoria. Fico ha ribadito che tali misure riflettono gli obiettivi politici della coalizione.

Film Commission e prospettive future

L'incremento dei fondi per il cinema e l'audiovisivo è sostenuto da oltre vent'anni di attività della Film Commission Regione Campania, cruciale nell'attrarre e supportare produzioni locali. La manovra regionale riconosce la cultura come leva di sviluppo economico e sociale.

L'approvazione della Giunta è il primo passo verso il Consiglio regionale. Il presidente Fico ha assicurato attenzione costante ai comparti culturali e al sostegno della crescita territoriale.