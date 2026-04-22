Il Teatro Ristori di Verona si prepara ad accogliere un momento cruciale per il futuro della letteratura giovanile italiana: venerdì 24 aprile, infatti, saranno annunciati i cinque finalisti della 31ª edizione del Premio Campiello Giovani. Questo prestigioso concorso letterario, promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto, si rivolge a giovani scrittori under 22 e rappresenta un trampolino di lancio significativo per le nuove voci del panorama culturale.

La selezione della cinquina è il risultato di un percorso rigoroso: i cinque talenti sono stati scelti tra 15 semifinalisti, a loro volta individuati lo scorso marzo da un Comitato di Selezione tra ben 168 partecipanti.

Questi giovani aspiranti scrittori provengono da ogni angolo d'Italia e anche dall'estero, a testimonianza della risonanza nazionale e internazionale dell'iniziativa. L'evento veronese, curato nella regia da Davide Stefanato, direttore artistico del Campiello Giovani, vedrà i giovani protagonisti sul palco e sarà condotto dai volti noti della manifestazione, Federico Basso e Davide Paniate.

La provenienza geografica dei finalisti riflette la capillare diffusione del concorso: cinque giovani dalla Lombardia, tre dalla Sicilia, due dal Veneto, e uno ciascuno da Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Lazio e Campania. Un'importante novità di quest'anno riguarda la Giuria dei Letterati, a cui è affidata la scelta finale della cinquina.

Presieduta da Ermanno Paccagnini, la giuria è composta da Giulia Belloni, Michela Possamai e Daniela Tolonini. L'obiettivo del premio si conferma e si rafforza: valorizzare il talento giovanile in un'ottica di “restituzione” al territorio, un impegno concreto da parte degli industriali veneti.

Il Campiello Giovani guarda al futuro: nuove alleanze strategiche

La 31ª edizione del Campiello Giovani si distingue per una marcata spinta verso il futuro, concretizzata attraverso alleanze strategiche con realtà innovative. Il Premio si arricchisce quest'anno delle collaborazioni con H-Farm e l'Università Luiss, due eccellenze nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'alta formazione. Queste sinergie mirano a far dialogare mondi solo apparentemente distanti, unendo la grande tradizione letteraria e umanistica alla frontiera del digitale e dell'innovazione, e costruendo così per i ragazzi un ponte concreto verso la classe dirigente di domani.

L'appuntamento di Verona vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e rappresentanti di settore. Tra gli interventi previsti, quelli del Sindaco di Verona, Damiano Tommasi, del Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, della Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona, Chiara Brentegani, e di Roberto Rainieri, Direttore Area Imprese Verona Veneto Ovest e Trentino – Alto Adige.

Premiazione, riconoscimenti speciali e opportunità future

Il culmine del percorso del Premio Campiello Giovani sarà la proclamazione del vincitore assoluto, che avverrà sabato 3 ottobre sul prestigioso palco del Palazzo del Cinema al Lido, in concomitanza con la cerimonia finale dei "senior".

Il primo classificato si aggiudicherà una vacanza-studio di due settimane in Europa, un'esperienza formativa di grande valore. Tutti i finalisti, inoltre, riceveranno una dotazione di libri, l'invito all'evento conclusivo e vedranno le proprie opere pubblicate in una collana dedicata della Fondazione Il Campiello.

Nel corso dell'anno, i finalisti saranno anche protagonisti di iniziative con importanti realtà culturali, tra cui il Cpm Music Institute di Milano, il Teatro Stabile del Veneto e il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Docg. Oltre al premio principale, il concorso prevede l'assegnazione di tre riconoscimenti speciali: una menzione per il miglior racconto sulla cultura d’impresa, valutata dal Movimento Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, e due ulteriori premi dedicati alle tematiche della sostenibilità e del viaggio. Questi premi sottolineano l'attenzione del Campiello Giovani verso temi di grande attualità e l'impegno nella promozione di una cultura d'impresa consapevole e innovativa tra le nuove generazioni.