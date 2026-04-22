Il Festival di Cannes 2026 ha completato la selezione con l'aggiunta di 16 nuovi film, definendo la lineup ufficiale per l'evento dal 12 al 23 maggio. L'Italia rimane esclusa dalle sezioni principali, confermando un'edizione senza rappresentanza nazionale.

Tra le novità, il concorso principale accoglie "Paper Tiger" di James Gray. Questo thriller poliziesco, con Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller, narra di due fratelli coinvolti in un piano ingannevole. Concorrerà per la Palma d’Oro, secondo titolo americano tra i 22 selezionati.

Nuove selezioni per sezione

In Un Certain Regard: "Victorian Psycho" (Zachary Wigon), "Mémoire de Fille (A Girl’s Story)" (Judith Godrèche), "Titanic Ocean" (Konstantina Kotzamani) e "Ulysse" (Laetitia Masson, film di chiusura). Per Cannes Première: "The End of It" (Maria Martinez Bayona), "Marie Madeleine (Mary Magdalene)" (Gessica Généus), "Aquí" (Tiago Guedes), "Mariage au Goût d’Orange" (Christophe Honoré) e "Si Tu Penses Bien" (Géraldine Nakache).

Le Proiezioni Speciali includono "Vesna (Spring)" (Rostislav Kirpičenko), "Ceniza en la Boca (Ashes)" (Diego Luna), "Tangles" (Leah Nelson), "Le Triangle d’Or" (Hélène Rosselet-Ruiz) e il documentario "Groundswell" (Joshua e Rebecca Tickell). La sezione Family Screening presenterà "Lucy Lost" (Olivier Clert).

Panorama internazionale e il ruolo di Neon

La selezione del Festival di Cannes 2026 conferma la sua vocazione internazionale, valorizzando registi affermati e nuovi talenti. La casa di distribuzione americana Neon si distingue con cinque titoli in concorso, puntando alla sua potenziale settima Palma d’Oro consecutiva.

L'assenza di film italiani nelle sezioni principali offre spunto di riflessione. La varietà tematica e stilistica dei titoli evidenzia la pluralità della produzione cinematografica mondiale che Cannes intende celebrare. Dettagli e lista completa dei film sono disponibili al pubblico.