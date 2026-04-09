L'Italia sarà assente dalla competizione ufficiale del Festival di Cannes 2026. Il 9 aprile, gli organizzatori hanno annunciato l'elenco dei titoli in gara per la Palma d'Oro alla 79esima edizione, che non include alcun lungometraggio italiano. Questa esclusione segna una netta rottura con la tradizione di costante presenza italiana nella selezione ufficiale.

La 79esima edizione (14-25 maggio 2026) include ventidue film internazionali, con opere di Francis Ford Coppola, David Cronenberg e Yorgos Lanthimos. Storicamente, il festival ha spesso premiato il cinema italiano, con maestri come Federico Fellini e Paolo Sorrentino tra i riconoscimenti.

L'assenza italiana e il dibattito culturale

La mancata selezione solleva interrogativi sulla visibilità internazionale del cinema nazionale. Negli ultimi anni, la presenza italiana a Cannes si era consolidata, anche grazie a "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino (Palma d'Oro 2013) e alle recenti partecipazioni di Nanni Moretti e Marco Bellocchio. L'esclusione del 2026 interrompe questa continuità, alimentando il dibattito su produzione e promozione del cinema italiano all'estero. La 79esima edizione, priva della "voce" italiana, sottolinea il ruolo della kermesse come vetrina e simbolo di riconoscimento artistico contemporaneo.

Cannes: storia e l'eredità italiana

Fondato nel 1946, il Festival di Cannes è un appuntamento cruciale per l'industria cinematografica globale.

Il cinema italiano ha conquistato numerosi premi, tra cui la Palma d'Oro per "La dolce vita" di Fellini. La presenza italiana, spesso nutrita anche nelle sezioni collaterali, è stata storicamente distintiva. Questa 79esima edizione, senza film italiani in concorso, segna una cesura significativa che potrebbe influenzare le strategie future di promozione culturale nazionale. La mancata inclusione nella corsa alla Palma d'Oro resta un fatto di rilievo nella cronaca culturale italiana.