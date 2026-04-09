La 79ᵃ edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio 2026, non vedrà alcun film italiano in concorso per la Palma d’Oro. La conferenza stampa parigina, guidata dal delegato generale Thierry Fremaux, ha confermato l'assenza totale di opere italiane dal concorso principale e da importanti sezioni laterali, un evento che mancava dal 2017. L'attore Erri De Luca sarà nel film francese La Vie d’Une Femme di Charline Bourgeois-Tacquet.

Negli anni recenti, il cinema italiano ha avuto una presenza costante a Cannes con registi di spicco come Matteo Garrone, Alice Rohrwacher e Nanni Moretti.

Fremaux ha commentato l'attuale assenza affermando: "forse non abbiamo visto film meritevoli di competizione. Può succedere, e i film torneranno". Ha poi aggiunto che Cannes "resta il teatro di una nuova generazione di cineasti italiani", ironizzando sulla delusione paragonandola alla mancata qualificazione della Nazionale di calcio ai Mondiali.

Il concorso e le presenze italiane indirette

Tra i registi in competizione per la Palma d’Oro figurano nomi internazionali quali Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar e Laszlo Nemes. Il film di apertura, fuori concorso, sarà La Vénus Électrique di Pierre Salvadori. L'Italia è comunque presente attraverso le coproduzioni italiane. Spicca Roma Elastica di Bertrand Mandico, girato a Cinecittà e presentato nella sezione Séances de Minuit, definito "felliniano", con un cast che include Marion Cotillard, Isabella Ferrari e Franco Nero.

Altre coproduzioni italiane in concorso sono Fatherland di Pawel Pawlikowski (con Our Films) e La sconosciuta di Arthur Harari (con Rai Cinema). Permane la speranza per un ingresso di Nanni Moretti con Succederà questa notte, ipotesi indebolita dalle parole di Fremaux.

Prospettive per le sezioni parallele

L’assenza dal concorso principale è un'eccezione per il cinema italiano, presente negli ultimi anni in sezioni come Un Certain Regard e Cannes Première. La fiducia si concentra ora sulle selezioni delle sezioni parallele ancora da annunciare: la Quinzaine des Cinéastes, la Semaine de la Critique e Acid, che tradizionalmente accolgono titoli italiani. La vitalità delle collaborazioni internazionali, evidenziata dalle coproduzioni, rimane un punto di forza per il cinema italiano, anche in assenza di una rappresentanza formale nel concorso maggiore.