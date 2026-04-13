La 65ª edizione della Semaine de la Critique, sezione parallela del prestigioso Festival di Cannes 2026, si terrà dal 13 al 21 maggio e registra una significativa assenza: nessun regista italiano figura nella selezione ufficiale. Questa mancanza si aggiunge al vuoto già riscontrato nella selezione principale del Festival, in programma dal 12 al 23 maggio. La Semaine de la Critique, organizzata dal Syndicat Français de la Critique de Cinéma, è storicamente un trampolino di lancio per le opere prime e seconde di talenti emergenti nel panorama cinematografico internazionale.

Il programma di quest'anno include undici lungometraggi, di cui sette in concorso e quattro proiezioni speciali. L'unica connessione con l'Italia è la coproduzione "La Gradiva", opera prima della regista francese Marine Atlan. Il film narra la vicenda di un gruppo di studenti liceali in gita a Pompei con la loro insegnante di latino. La presentazione descrive come «in questa città intrisa di mito e zolfo, adolescenti e adulti, a turno, si lasciano travolgere dalle emozioni e dai desideri, fino a traboccare. Di una bellezza mozzafiato, questa narrazione corale cattura con precisione le convinzioni e le incertezze di una generazione sull'orlo del baratro». Il cast annovera giovani attori e l'attrice Antonia Buresi.

I film in programma e le coproduzioni

La pellicola "La Gradiva" è frutto di una coproduzione che vede coinvolti Les Films du Poisson, l'italiana Bibi Film, e l'emittente Arte, con il sostegno del Ministero della Cultura e di Eurimages. Questa collaborazione rappresenta l'unico legame diretto dell'Italia con la selezione della Semaine. L'edizione 2026 si aprirà, per la prima volta, con un film d'animazione: "In Waves", opera prima della regista franco-vietnamita Phuong Mai Nguyen. Adattamento dell'omonima graphic novel di AJ Dungo, il film esplora una storia d'amore tra uno skater e un surfista, entrambi alle prese con la malattia.

Tra gli altri film in concorso spiccano il dramma familiare "Seis meses en el edificio rosa con azul" del messicano Bruno Santamaría Razo e "Dua" della regista kosovara Blerta Basholli, che esplora i conflitti balcanici attraverso gli occhi di una tredicenne.

Presente anche "Tin Castle", documentario del franco-irlandese Alexander Murphy su una famiglia in condizioni di precarietà, e "Viva", commedia agrodolce della spagnola Aina Clotet, ambientata in una Catalogna afflitta dalla siccità. Il film di chiusura sarà "Adieu monde cruel" del francese Félix de Givry, incentrato su un quattordicenne che, dopo un tentativo di suicidio annunciato, decide di nascondersi.

Assenza italiana: una tendenza e il ruolo storico di Cannes

L'assenza di registi italiani, sia dalla selezione ufficiale che dalla Semaine de la Critique, evidenzia una tendenza già osservata nelle recenti edizioni del Festival di Cannes. Storicamente, la manifestazione ha rappresentato una delle vetrine più importanti per il cinema italiano, con numerose produzioni in concorso e nelle sezioni parallele come Un Certain Regard e la stessa Semaine de la Critique, dedicate alla scoperta di nuovi talenti e alla valorizzazione del cinema indipendente.

Per l'edizione 2026, la partecipazione italiana si limita al solo coinvolgimento produttivo nel film "La Gradiva". Negli anni passati, la Semaine de la Critique ha svolto un ruolo cruciale nel lanciare registi poi affermatisi a livello internazionale, offrendo anche ai produttori italiani opportunità di circuitazione europea. La coproduzione con Bibi Film e il supporto del Ministero della Cultura e di Eurimages confermano l'interesse dell'industria italiana per progetti di respiro europeo, nonostante l'assenza di registi nazionali nelle selezioni principali. Al momento, non sono state fornite motivazioni specifiche per l'esclusione dei registi italiani dal programma della Semaine 2026.