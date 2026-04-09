Alla 79ª edizione del Festival di Cannes, la presidente ha espresso una posizione decisa sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel cinema. Il festival, ha dichiarato, "difende la libertà di creare per tutti gli esseri umani", pur riconoscendo la presenza dell'AI nelle fasi produttive. Ha però rifiutato di "lasciarle dettare le regole del cinema", ribadendo la centralità della visione personale e umana. Un film non è una raccolta di dati, ma una visione che nasce dall'esperienza e dalle emozioni umane, elementi che l'AI non potrà mai replicare.

Dietro ogni immagine c'è il talento di decine o centinaia di professionisti.

'Critterz': l'AI sbarca a Cannes

Il dibattito sull'AI a Cannes si inserisce in un contesto. Nel 2025, OpenAI ha annunciato 'Critterz', un film d'animazione in gran parte AI, con anteprima mondiale attesa al Festival di Cannes 2026. Il progetto, nato come cortometraggio da Chad Nelson, usa tecnologie come DALL-E e GPT-5, combinando disegnatori umani con modelli generativi e doppiaggio di attori reali. Con un budget sotto i 30 milioni di dollari e un ciclo produttivo di soli nove mesi, 'Critterz' mostra tempi e costi ridotti rispetto alle produzioni tradizionali. La posizione di Cannes, pur riconoscendo l'AI come strumento, ribadisce la centralità della visione umana.

Controversie legali e la missione del Festival

L'approccio di Cannes si colloca in un dibattito più ampio. Già nel 2024, film come 'DreadClub: Vampire’s Verdict' e 'Where the Robots Grow', realizzati con AI, avevano ricevuto reazioni miste. Parallelamente, il settore affronta controversie legali, con studi di Hollywood come Disney, Universal e Warner Bros. che hanno intentato cause contro società di AI per violazione di copyright. Il Festival di Cannes, dal 1946, punto di riferimento per il linguaggio cinematografico, in questa era di trasformazioni, riafferma la sua missione di celebrare la creatività umana e la dimensione autobiografica della narrazione filmica, cruciali per il legame emotivo con lo spettatore.