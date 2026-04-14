Antonio Donato è l'unico cineasta italiano selezionato per la 58ª Quinzaine des Cinéastes, sezione autonoma di rilievo del Festival di Cannes. La sua presenza si limita al concorso cortometraggi con l'opera Oh Boys, mentre l'Italia è assente dalla selezione di lungometraggi, sia nella Quinzaine che nelle sezioni parallele come Acid Cannes e la Semaine de la critique.

Il cortometraggio Oh Boys, ambientato in un villaggio costiero, intreccia tre storie di orgoglio maschile: la sfida tra musicisti di una band locale, il tentativo di un turista di conquistare la fidanzata e la sconfitta di un giocatore di ping pong per mano di una ragazzina.

La narrazione evolve quando un giovane sassofonista si libera dallo spirito di competizione che opprime la comunità.

La Quinzaine des Cinéastes, fondata nel 1969 dalla Société des Réalisateurs de Films, presenta quest'anno 19 lungometraggi e 9 cortometraggi da 19 Paesi. Particolare attenzione è rivolta a cinematografie emergenti come Nigeria, Sudan, Guatemala, Venezuela e Cipro. La selezione include "cineasti affermati, talenti emergenti – tra cui sei opere prime – e autori le cui carriere sono ancora in fase di sviluppo".

Tra i titoli di spicco figurano il film d'apertura Butterfly Jam del russo Kantemir Balagov e il film di chiusura, l'animazione Le Vertige di Quentin Dupieux. In programma anche La Libertad Doble dell'argentino Lisandro Alonso, L'espèce Explosive di Sarah Arnold, il documentario Gabin di Maxence Voiseux e Le Journal d’une Femme de Chambre del romeno Radu Jude.

La Quinzaine: respiro internazionale e nuove espressioni

La Quinzaine des Cinéastes conferma la sua vocazione a valorizzare esperienze cinematografiche globali e linguaggi innovativi. La selezione 2026 evidenzia una significativa presenza di cinematografie meno note e una notevole varietà di generi. Rilevanza particolare è data ai documentari (tre lungometraggi e due cortometraggi) e ai film d'animazione (tre lungometraggi e due cortometraggi), offrendo un panorama vivace della creatività contemporanea. La sezione accoglie sia autori affermati che giovani registi alle prime esperienze, promuovendo un approccio inclusivo verso le produzioni indipendenti.

La scelta di aprire e chiudere la rassegna con opere che spaziano tra realtà e immaginazione filmica sottolinea l'intenzione di focalizzarsi sulle nuove forme del racconto cinematografico.

Il festival rappresenta una vetrina cruciale per molti giovani autori nel circuito internazionale.

Oh Boys e l’assenza italiana nei lungometraggi

Il cortometraggio Oh Boys offre uno sguardo originale su dinamiche collettive e relazioni interpersonali in un contesto provinciale, dove la competizione si manifesta in molteplici sfaccettature. La trama, con episodi corali che convergono nel superamento dell'orgoglio individuale, si integra nello spirito della Quinzaine, che privilegia opere capaci di restituire immagini della contemporaneità attraverso il cinema d'autore. L'assenza di titoli italiani tra i lungometraggi, una tendenza pluriennale, si conferma per il 2026, estendendosi al programma ufficiale del festival e alla Semaine de la critique.

Il panorama dei lungometraggi selezionati include, oltre ai nomi già citati, lavori di Dominga Sotomayor, Alain Cavalier e July Jung, tra altri cineasti da cinque continenti. Questa ampia rappresentanza sottolinea la volontà organizzativa di mantenere un respiro autenticamente globale. Sebbene per questa edizione l'Italia sia presente solo nei cortometraggi, la partecipazione di Antonio Donato e del suo Oh Boys testimonia la vitalità della produzione nazionale nell'ambito delle opere brevi e ne rafforza il potenziale di visibilità internazionale.