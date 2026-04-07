Il Teatro Carlo Felice di Genova è al centro di una delicata questione finanziaria che ha portato alla presentazione di un esposto in Procura. L'indagine riguarda l'acquisto di quattro allestimenti scenici, valutati originariamente 30 mila euro, ma inseriti a bilancio con un valore patrimoniale di 1,5 milioni di euro. Questa supervalutazione ha permesso al bilancio consuntivo 2024 del teatro di chiudere con un attivo di circa 19 mila euro, ma è ora sotto esame da parte del Collegio dei revisori e del Consiglio d’indirizzo della Fondazione Carlo Felice.

L’acquisto degli allestimenti dalla Scala risale alla precedente gestione, guidata da Claudio Orazi. La presidente del Consiglio d’indirizzo e sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso viva preoccupazione per il Bilancio 2024, chiedendo accertamenti. Ha sottolineato che eventuali comportamenti illeciti avrebbero gravi conseguenze per il presente e il futuro del Teatro e della città. Il bilancio 2025 prevede una perdita di 2,8 milioni di euro, che potrebbe aumentare di un altro milione se la supervalutazione fosse confermata, con ripercussioni su lavoratori, contributi pubblici e il prestigio del Carlo Felice.

L’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, ha invocato scelte responsabili, evidenziando che il teatro, pur attirando pubblico grazie alla riprogrammazione da maggio, è in difficoltà per "operazioni poco spiegabili" nei bilanci.

Ha menzionato il sostegno del Comune e la mancanza di contributi regionali. Il sovrintendente Michele Galli ha ribadito l'impegno per un "percorso rigoroso di analisi e riordino" della situazione economico-finanziaria, mirando a una gestione solida, corretta e sostenibile, nel rispetto di veridicità e trasparenza.

Origine della controversia sugli allestimenti

La questione trae origine dall’acquisto di quattro allestimenti dal Teatro alla Scala di Milano, avvenuto sotto la precedente sovrintendenza. La loro rivalutazione patrimoniale ha avuto un impatto significativo sul bilancio 2024 della Fondazione. Questi allestimenti erano destinati anche a produzioni esterne, come quelle della Royal Opera House di Muscat.

La rivalutazione ha creato una distorsione nella rappresentazione della situazione patrimoniale, suscitando perplessità tra gli enti pubblici coinvolti nei finanziamenti.

Il Teatro Carlo Felice: contesto e prospettive

Il Teatro Carlo Felice, storica istituzione culturale genovese, nonostante una crescita di pubblico dopo la riprogrammazione iniziata a maggio 2025, continua ad affrontare difficoltà di bilancio. La controversia sugli allestimenti supervalutati rischia di compromettere il prestigio dell’istituzione. L’esito dell’esposto e delle indagini sarà determinante per il futuro e la sostenibilità a lungo termine del teatro.