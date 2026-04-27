Un momento di profonda emozione e rivelazione ha segnato la presentazione del restauro di ‘Un sacco bello’, il film d’esordio di Carlo Verdone, tenutasi al prestigioso Cinema Barberini. In questa occasione, il celebre regista ha confessato un dettaglio sorprendente della sua lunga e illustre carriera: era la prima volta che assisteva alla proiezione del suo primo lungometraggio in una sala cinematografica. Verdone ha spiegato che, fin dagli inizi, non aveva mai trovato il coraggio di vedere i suoi film insieme al pubblico, dominato da una profonda ansia e da una marcata timidità che lo accompagnavano in quel periodo.

Il ritorno di ‘Un sacco bello’ nelle sale italiane

L'importante lavoro di restauro di ‘Un sacco bello’ è stato meticolosamente realizzato dalla Cineteca di Bologna, in una significativa collaborazione con Mediaset Infinity‑Rti, Minerva Pictures e Siae. Grazie a questa iniziativa, il film è tornato a essere proiettato in ben 150 sale cinematografiche italiane, offrendo agli spettatori, in particolare alle nuove generazioni, l'opportunità unica di riscoprire l'opera prima di Verdone. Le proiezioni sono previste fino al 29 aprile, dopodiché il film sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il regista ha rievocato un tentativo passato di assistere alla proiezione del film in sala, insieme alla moglie, un'esperienza che si interruppe bruscamente dopo pochi minuti a causa della sua paura di essere riconosciuto.

L'unica visione completa del film, prima di questa recente occasione, era avvenuta esclusivamente durante il mix finale con il maestro Sergio Leone e in fase di visione della copia definitiva.

Riflessioni personali e il sentito omaggio a Sergio Leone

Durante la serata al Cinema Barberini, Carlo Verdone ha condiviso con il pubblico profonde riflessioni sulla sua evoluzione personale e professionale. Ha ricordato con un velo di malinconia il giovane timido che era un tempo, evidenziando quanto sia cambiato nel corso degli anni, pur mantenendo una spiccata riservatezza nella sua vita privata, a dispetto dell'energia che lo contraddistingue oggi sul set. La serata è stata un commosso omaggio a Sergio Leone, figura leggendaria del cinema italiano, che fu il primo a credere fermamente nel talento di Verdone e a spronarlo.

Il regista ha anche espresso una profonda nostalgia per la Roma degli anni Ottanta, descrivendo una capitale che oggi appare irriconoscibile, profondamente trasformata e quasi sopraffatta dal turismo di massa e dalla modernità. Per Verdone, ‘Un sacco bello’ non è semplicemente un film, ma rappresenta una parte intrinseca e fondamentale della sua stessa vita. Con la sua inconfondibile ironia, ha persino interpretato il personaggio di Enzo, offrendo un commento pungente sui rapidi e talvolta alienanti cambiamenti della città eterna.

La carriera di Carlo Verdone: un'icona del cinema italiano

Nato nella capitale, Carlo Verdone si è affermato come uno dei registi e attori più amati e influenti del panorama cinematografico italiano.

Il suo folgorante esordio alla regia con ‘Un sacco bello’ nel 1980 lo ha immediatamente consacrato come un autore di grande talento, capace di raccontare la società italiana con una miscela unica di ironia, acuta osservazione e profonda sensibilità. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, ha diretto e interpretato un'impressionante serie di film di grande successo, molti dei quali sono diventati veri e propri cult. La sua opera lo ha reso un inconfondibile punto di riferimento e una fonte d'ispirazione per intere generazioni di spettatori e appassionati di cinema, consolidando il suo status di icona.