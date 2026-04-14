Si rinnova l'appuntamento con le Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri, un evento che, per il secondo anno consecutivo, aprirà simultaneamente le porte di residenze, case museo e luoghi-simbolo legati a importanti esponenti della cultura, delle arti, della letteratura, della scienza e della storia. Le giornate si terranno il 18 e 19 aprile e offriranno al pubblico l'opportunità di scoprire gli spazi vissuti da figure di rilievo, sia in piccoli borghi che in grandi città.

Questa edizione vede l'adesione di oltre 400 realtà museali a livello mondiale, con più di 150 case museo distribuite in diciotto regioni italiane.

Tra gli esempi significativi in Italia figurano Casa Luciano Pavarotti a Modena, la Casa museo di Ugo Tognazzi a Velletri, Casa Florio a Palermo, il Museo Casa Don Bosco a Torino, il Museo nazionale Rossini a Pesaro, la Casa del Mantegna a Mantova, la Casa Museo Grazia Deledda a Nuoro e la Fondazione Montanelli Bassi Ets a Fucecchio.

Le prenotazioni per le visite sono aperte fino al 15 aprile sul sito ufficiale www.casedellamemoria.it, garantendo un accesso sicuro ai luoghi dove hanno operato o vissuto uomini e donne di grande rilievo. L'evento è promosso dall'Associazione nazionale Case della memoria, che mette in rete centoventi case museo italiane, con il patrocinio del Ministero della Cultura e il supporto di organismi internazionali quali ICOM Demhist (comitato per le Case Museo storiche), ICLCM (comitato dei Musei letterari e dei compositori), ICOM International e ICOM Italia.

In Toscana, l'iniziativa è sostenuta da UniCoop Firenze come sponsor tecnico ed è parte del progetto "Memorie di Cultura" con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Gli organizzatori sottolineano come la collaborazione tra le case museo e le realtà locali sia fondamentale per favorire il dialogo culturale e promuovere percorsi di visita che coniugano storia, arte e memoria. Le Giornate mirano a unire idealmente tutti i continenti nel segno della cultura e della memoria, rendendo accessibili luoghi spesso poco noti ma di grande valore testimoniale.

Un viaggio tra residenze d'autore e luoghi della memoria

Le Giornate delle Case della Memoria coinvolgono una vasta gamma di siti: da piccole abitazioni a ville monumentali, da studi d'artista a musei letterari e case di collezionisti, includendo veri e propri rifugi o residenze stabili.

Gli spazi aperti al pubblico testimoniano l'attività letteraria, scientifica o artistica di coloro che hanno contribuito in modo rilevante alla cultura nazionale e internazionale. L'iniziativa si rivolge a un pubblico diversificato, dagli appassionati ai ricercatori, offrendo un'occasione unica per conoscere i contesti familiari, i luoghi di lavoro e le fonti d'ispirazione di alcune tra le figure più emblematiche del panorama italiano e mondiale. Ogni casa museo racconta non solo la storia del personaggio che vi ha vissuto, ma anche la trasformazione dei territori e delle comunità con cui questi luoghi si sono intrecciati nel corso del tempo.

Le residenze visitabili sono spesso custodi di archivi, opere d'arte, cimeli e documenti di valore, che arricchiscono ulteriormente l'esperienza del visitatore.

L'Associazione nazionale Case della memoria, promotrice dell'evento, evidenzia il ruolo di queste realtà come parte significativa del patrimonio culturale diffuso, favorendo la conoscenza e la valorizzazione delle specificità locali dove le grandi narrazioni storiche incontrano le storie individuali dei protagonisti della storia, dell'arte, della letteratura e della musica.

La rete italiana: numeri e prospettive

La manifestazione si inserisce in un percorso di consolidamento delle reti tematiche dedicate alla valorizzazione di case, musei e archivi delle personalità illustri. L'Associazione nazionale Case della memoria è nata con lo scopo di mettere in comune risorse, competenze e strategie tra le diverse realtà museali.

Il patrocinio del Ministero della Cultura e la partnership con i comitati internazionali ICOM, come Demhist e ICLCM, assicurano una visione ampia e articolata, capace di abbracciare modelli di gestione e promozione condivisi a livello internazionale.

L'Italia, con oltre 150 case museo distribuite su tutto il territorio e radicate in diciotto regioni, vanta una delle reti più capillari e vivaci nel panorama europeo. Le prenotazioni per le visite, aperte sul sito ufficiale fino al 15 aprile, offrono a cittadini e turisti la possibilità di organizzare un viaggio alla scoperta di storie meno note ma non per questo meno significative. Il format delle Giornate contribuisce non solo alla promozione del patrimonio immateriale e materiale, ma anche al rafforzamento di una comunità internazionale attenta alla tutela della memoria e alla valorizzazione della creatività e dell'ingegno.

Le collaborazioni con enti locali, fondazioni e partner tecnici come UniCoop Firenze dimostrano la volontà di coinvolgere diversi attori nella promozione culturale, offrendo un'opportunità di conoscenza, dialogo e scambio che abbraccia più settori e territori.