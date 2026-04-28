Il dibattito sulla mancata nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice di Venezia continua a infiammare il panorama culturale e politico italiano. Dopo l'annullamento della designazione, prevista per il 1° ottobre 2026, Fratelli d'Italia ha difeso apertamente la direttrice d'orchestra. Il capigruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, ha dichiarato che Venezi "ha pagato non essere figlia di musicisti e non essere di sinistra", aggiungendo: "Noi ci batteremo sempre per una nazione in cui chi è bravo può andare avanti anche se non è di sinistra".

Le maestranze del teatro, tramite la Rsu del Gran Teatro La Fenice, hanno denunciato di essere bersagliate da "valanghe di insulti e minacce, anche di morte" sui social. Hanno inoltre ribadito: "mai e sottolineiamo mai, i lavoratori e le lavoratrici del Gran Teatro La Fenice hanno offeso o calunniato né la Maestra Venezi né nessun'altra persona o istituzione".

Gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura hanno espresso piena solidarietà alle maestranze, definendo la situazione "grave e inaccettabile" e chiedendo una condanna "netta, senza ambiguità" delle minacce. Hanno criticato FdI per continuare a difendere Venezi "nonostante le sue offese alla fondazione e l'orchestra, senza che vi sia stato nemmeno un confronto diretto con i lavoratori".

Anche il sovrintendente della Fenice, Nicola Colabianchi, pur contestato dal personale, ha manifestato "la più ferma e sincera solidarietà a tutti i dipendenti del teatro". Colabianchi ha definito tali episodi "inaccettabili e profondamente lesivi non solo della dignità delle persone coinvolte, ma anche dei valori fondamentali di rispetto, civiltà e convivenza", auspicando un rapido ripristino di un "clima sereno e costruttivo".

La vertenza legale e i nodi contrattuali

La vicenda potrebbe presto evolvere in una battaglia legale. Beatrice Venezi, la cui nomina era prevista per quattro anni dal 1° ottobre 2026, sta valutando, con un team di avvocati, azioni legali contro la Fondazione La Fenice.

Il punto cruciale è la validità del precontratto: il documento sarebbe stato firmato dalla direttrice d'orchestra, ma non controfirmato dal sovrintendente Nicola Colabianchi, sollevando dubbi sulla sua efficacia vincolante.

Venezi considera la risoluzione unilaterale priva di motivazione e lamenta un danno alla sua immagine pubblica e professionale, attribuendolo a una "campagna sistematica di delegittimazione e diffamazione". La Fondazione La Fenice, invece, sostiene che l'assenza della controfirma del sovrintendente implichi l'inesistenza di un contratto pienamente efficace, escludendo un "licenziamento" tecnico. La notifica formale di risoluzione è stata recapitata a Venezi a Lugano, sua residenza fiscale, un dettaglio che potrebbe complicare la giurisdizione in un eventuale contenzioso.

Contesto politico e impatto sulla città

La questione si inserisce in un contesto istituzionale delicato, con ripercussioni sulla politica locale. Giovanni Manildo, capogruppo del Partito Democratico e portavoce dell'opposizione al Consiglio regionale del Veneto, ha previsto un impatto della vicenda sulle prossime elezioni comunali a Venezia, fissate per il 24 e 25 maggio. La Fondazione La Fenice, istituzione storica, mantiene un ruolo centrale non solo per l’attività musicale ma anche nel dibattito culturale cittadino.

Le polemiche si estendono alla figura di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Fondazione La Biennale, sostenuto dal M5S per le sue decisioni sull'apertura del Padiglione russo.

Questa situazione ha portato il ministro della Cultura Alessandro Giuli a non partecipare all’inaugurazione e alle pre-aperture della Biennale Arte il 9 maggio. Tali eventi evidenziano come il Gran Teatro La Fenice sia una delle principali istituzioni culturali nazionali, protagonista delle dinamiche politiche e civili di Venezia e dell’Italia.

La crisi degli ultimi mesi, acuita dall’annullamento della nomina, dalla prospettiva di un ricorso legale e dal clima di tensione tra maestranze, dirigenza e vertici politici, conferma la complessità e la centralità del Teatro La Fenice, sia sotto il profilo artistico che istituzionale.