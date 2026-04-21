Mitch Winehouse, padre della celebre artista britannica Amy Winehouse, ha recentemente perso una significativa causa legale presso l’Alta Corte di Londra. L’azione giudiziaria era stata intentata contro due amiche della figlia, Naomi Parry e Catriona Gourlay, accusate di aver tratto indebito profitto dalla vendita all’asta di numerosi effetti personali appartenuti alla star, tragicamente scomparsa nel 2011 a 27 anni. Secondo la tesi sostenuta dall’accusa, le due donne avrebbero “deliberatamente occultato” la vendita di questi oggetti, successivamente ceduti in aste tenutesi negli Stati Uniti.

La sentenza dell'Alta Corte e le sue motivazioni

La giudice delegata, Sarah Clarke, ha respinto con fermezza la ricostruzione dei fatti presentata da Mitch Winehouse. Nella sua decisione, la Corte ha stabilito che il padre della cantante “avrebbe potuto scoprire con ragionevole diligenza quali beni fossero in possesso delle convenute”, suggerendo una mancanza di indagine preliminare adeguata. La giudice ha inoltre formulato osservazioni critiche sul comportamento di Winehouse, rilevando una sua tendenza a “dominare persone e situazioni” e definendolo un “testimone inaffidabile”. È stato altresì evidenziato come la causa sia stata avviata senza le necessarie verifiche preliminari sulla fondatezza delle rivendicazioni.

La sentenza ha riconosciuto la comprensibile sensibilità di Mitch Winehouse verso chi percepisce come “sfruttatore della memoria di Amy”, ma ha anche sottolineato che la famiglia continua a beneficiare economicamente dell’eredità dell’artista, suggerendo un potenziale conflitto di interessi o motivazioni complesse dietro l'azione legale.

Le argomentazioni della difesa e il ricordo di Amy

La difesa delle due imputate ha sostenuto che gli oggetti in questione erano stati donati direttamente dalla cantante o erano già di loro legittima proprietà. Naomi Parry, che oltre ad essere amica era anche la stilista di Amy Winehouse, ha rilasciato una dichiarazione in aula, affermando che il suo rapporto con la cantante era basato su “fiducia e lealtà”.

Parry ha espresso il desiderio di “ricostruire la propria vita e carriera” e di proteggere il proprio nome e il lavoro svolto con l’artista. È stato specificato che Parry ha venduto cinquantasei oggetti, tra cui il celebre minidress di seta indossato da Amy durante la sua ultima esibizione a Belgrado, mentre Catriona Gourlay ha ceduto ottantacinque oggetti. La giudice ha ulteriormente corroborato la tesi della difesa ricordando come Amy Winehouse fosse solita regalare abiti e oggetti personali ai suoi amici più stretti, sia per evitare ripetizioni nei suoi outfit pubblici sia per l’elevato numero di capi posseduti. Dopo la lettura della sentenza, Mitch Winehouse non ha rilasciato alcun commento immediato ai media.