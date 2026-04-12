Ricorre quest’anno il centenario della morte di Anna Kuliscioff, una delle personalità chiave del socialismo italiano e figura di riferimento per i diritti delle donne. Questa ricorrenza offre un’importante occasione per un approfondimento storico e una riflessione sull’attualità dei temi legati all’emancipazione politica, sociale e di genere. Kuliscioff, nata Anna Moiseevna Rosenstein nel settembre 1857 in Crimea, scelse l'Italia come patria di adozione e segnò profondamente la sua storia con il proprio impegno politico e sociale.

Nel corso della sua vita, Kuliscioff affrontò persecuzioni in Russia a causa delle sue attività rivoluzionarie.

In Italia, divenne una voce chiave del movimento socialista, contribuendo in modo decisivo all’elaborazione teorica e all’azione pratica a favore del suffragio universale e dell'emancipazione femminile. Fortemente legata a Filippo Turati, con cui condivise una lunga relazione personale e politica, fu tra le fondatrici del Partito Socialista Italiano. Si distinse per la strenua difesa dei diritti degli operai e per il suo impegno verso un accesso egualitario delle donne alla vita pubblica.

La battaglia per il suffragio e l’emancipazione

Kuliscioff si impegnò incessantemente per sensibilizzare la società sull’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne. Si batté pubblicamente per il riconoscimento del diritto di voto alle donne, sostenendo con fermezza che “non esistono motivi razionali per escludere la donna dalla sovranità politica”.

In ambito medico, fu una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia e a esercitare la professione. In questa sfera, continuò a dedicare attenzione alla condizione femminile e operaia, in particolare attraverso la tutela della maternità e dell’infanzia.

La sua attività pubblicistica, che incluse la direzione della rivista "La Difesa delle Lavoratrici", le permise di diffondere idee innovatrici sugli aspetti lavorativi e sociali della questione femminile, alimentando dibattiti che lasciarono un segno duraturo nella società italiana.

L’eredità storica e culturale di Anna Kuliscioff

Una delle principali sedi della memoria di Kuliscioff è la Fondazione Anna Kuliscioff, con sede a Milano. La Fondazione si dedica a conservare e valorizzare il patrimonio documentale legato alla sua figura, promuovendo studi, convegni e pubblicazioni su temi connessi ai diritti sociali, alla storia politica e all’emancipazione femminile.

La presenza della Fondazione rappresenta oggi un punto di riferimento essenziale per la ricerca storica su questi argomenti, in costante dialogo con iniziative pubbliche e accademiche.

La figura di Kuliscioff si inserisce nel contesto più ampio della storia del socialismo italiano. Altre istituzioni culturali, come la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, hanno organizzato diversi momenti di studio e riflessione su di lei e sul suo lascito nel panorama politico e sociale. La sua eredità continua a vivere grazie al coinvolgimento di università e centri di ricerca che ne rilanciano il pensiero nell’attualità delle tematiche legate ai diritti civili e di genere.