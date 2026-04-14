Il Centro Studi Piemontesi di Torino ha recentemente inaugurato il raddoppio degli spazi della sua storica sede di via Ottavio Revel 15, segnando una nuova fase per l'istituzione. Il progetto, presentato il 14 aprile 2026, introduce nuovi ambienti e risorse pensate specificamente per giovani studiosi e ricercatori, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento per la cultura piemontese. L'ampliamento include laboratori digitali all'avanguardia, moderne sale studio e una biblioteca più estesa, con l'obiettivo primario di "offrire ai giovani migliori condizioni di ricerca e accesso alle fonti documentarie", come evidenziato dalla presidente Silvia Cavicchioli.

Questo significativo investimento, reso possibile grazie al contributo di enti pubblici e privati, consolida la missione del Centro, fondato nel 1964, nella promozione della storia, della letteratura e dell'arte della regione.

Una particolare enfasi è stata posta sull'innovazione digitale e sui servizi correlati. Il Centro dispone ora di un laboratorio dedicato alla digitalizzazione dei materiali, essenziale per facilitare l'accesso alle fonti storiche e alla documentazione archivistica, anche a distanza. Durante la conferenza di presentazione, la presidente Cavicchioli ha sottolineato l'importanza del "sostegno alle nuove generazioni di studiosi", considerandolo garanzia della continuità della missione del Centro e del futuro degli studi piemontesi.

Tra le iniziative più rilevanti, spiccano programmi di borse di studio annuali, residenze dedicate a giovani ricercatori e l'attivazione di progetti di partenariato con atenei locali, inclusa l'Università di Torino.

Eccellenza nella ricerca e patrimonio culturale

Il Centro Studi Piemontesi si conferma come uno dei principali poli di ricerca e divulgazione dedicati alla cultura regionale. Grazie all'ampliamento, il suo patrimonio bibliografico e archivistico vanta ora oltre quindicimila volumi e un'ampia collezione di raccolte periodiche, rappresentando una risorsa inestimabile. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, sostenitori e accademici, a riprova del profondo legame del Centro con il territorio torinese e piemontese.

L'archivio, custode di documenti rari e manoscritti, è stato ulteriormente arricchito con nuove dotazioni tecnologiche, favorendo l'inclusione di giovani ricercatori provenienti dall'Europa e dal contesto internazionale. La sede, ospitata in un prestigioso edificio storico nel cuore della città, è stata oggetto di una riqualificazione mirata a garantire piena accessibilità e un'elevata sostenibilità ambientale.

L'apertura a nuove collaborazioni strategiche con enti pubblici e privati è volta a potenziare le attività di studio, l'organizzazione di convegni scientifici e mostre tematiche, nonché la pubblicazione di riviste specialistiche. Il Centro, rinomato anche per la sua prolifica attività editoriale, contribuisce annualmente con numerosi titoli, monografie e edizioni critiche che approfondiscono le tradizioni, la lingua e le diverse espressioni artistiche del Piemonte.

Storia, missione e prospettive future

Fondato nel 1964, il Centro Studi Piemontesi è sorto con l'intento di tutelare e promuovere lo studio della storia, della letteratura e delle arti della regione. Per oltre cinquant'anni, ha promosso un'ampia gamma di ricerche, incontri e iniziative aperte al pubblico, distinguendosi per la ricchezza dei suoi fondi, la qualità delle sue pubblicazioni e una solida rete di collaborazioni con università, istituti culturali e fondazioni sia italiane che estere. L'archivio digitale e la biblioteca, ora ulteriormente potenziati, costituiscono strumenti fondamentali per la formazione delle nuove generazioni di studiosi, offrendo materiali unici e risorse costantemente aggiornate.

Il Centro svolge un ruolo cruciale anche nel promuovere la conoscenza delle minoranze linguistiche e culturali della regione e nel salvaguardare i dialetti piemontesi. Nel corso dei decenni, le sue molteplici attività hanno contribuito a consolidare la posizione del Piemonte come un vero e proprio laboratorio di ricerca nazionale sui patrimoni culturali locali. La recente espansione della sede rappresenta, pertanto, un investimento strategico nelle competenze dei giovani e un potente volano per la ricerca scientifica e la divulgazione a livello sia regionale che internazionale.