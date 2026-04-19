Il CinemaCon 2026 di Las Vegas, la maggiore convention mondiale dell’industria cinematografica, si è concluso riaffermando la fiducia delle major americane nel grande schermo. Annunci, anticipazioni e trailer hanno scandito la kermesse, svelando le novità più attese per le prossime stagioni. Tra le produzioni di punta figurano “L’Affare Thomas Crown”, diretto e interpretato da Michael B. Jordan, atteso nel 2027, “L’Odissea” di Christopher Nolan, il terzo capitolo di “Dune” e “The Mandalorian and Grogu”.

Grande risalto è stato dato alla pre-produzione di “Top Gun 3”, attualmente in fase di sceneggiatura, con il ritorno di Tom Cruise.

L’attore potrebbe inoltre essere presente alla Mostra del Cinema di Venezia con la commedia apocalittica “Digger” di Alejandro Gonzalez Inarritu. L'edizione 2026 ha confermato la tendenza a investire su sequel, spin-off e reboot di franchise. Su questo tema, il regista Steven Spielberg ha espresso una riflessione critica: “Se continuiamo solo con i marchi conosciuti, resteremo a secco di energia. Non c’è niente di più importante che offrire al pubblico racconti visuali in qualsiasi forma, ma dobbiamo farlo con più storie originali”.

Le nuove produzioni: Disney, Marvel e DC Comics

Ampio spazio ai progetti Disney, che ha annunciato un taglio di mille dipendenti con ripercussioni sulla Marvel. Applaudita la presentazione di “Toy Story 5” di Andrew Stanton (19 giugno), con le voci originali di Tom Hanks e Tim Allen.

Nel nuovo capitolo, i giocattoli affronteranno Lilypad, un aggressivo tablet pieno di videogame. Marvel ha svelato il primo trailer integrale di “Avengers: Doomsday” (dicembre), con Robert Downey Jr. (villain Dr. Doom), Chris Evans e la regia dei Fratelli Russo. Il sequel, “Avengers: Secret Wars”, è previsto per la fine del 2027.

Per DC Comics, riflettori su Milly Alcock, che debutterà come Supergirl (25 giugno), in un film di Craig Gillespie su cacciatori di taglie e pirati spaziali. Sandra Bullock e Nicole Kidman hanno presentato “Amori & Incantesimi 2” di Susanne Bier, sequel atteso a settembre, 28 anni dopo il primo film. Le attrici riprendono i ruoli delle sorelle Gillian e Sally Owens in un mix di commedia, dramma e fantasy.

Kidman ha commentato: “Poter tornare a interpretare questi personaggi così amati è stato davvero magico. Ed essere di nuovo insieme, ha fatto subito scattare di nuovo la scintilla”.

Strategie industriali e investimenti delle major

Il CinemaCon 2026 ha ospitato importanti dichiarazioni sul futuro produttivo delle major. David Ellison, CEO e chairman di Paramount Skydance, ha annunciato 30 uscite cinematografiche annuali tra Paramount e Warner Bros., garantendo una finestra esclusiva di 45 giorni nelle sale per ogni film, da subito. Ellison ha dichiarato: “Long live the movies” e ha enfatizzato: “Potete contare sul nostro totale impegno”. Spicca la pending acquisition di Warner Bros. Discovery da parte di Skydance (111 miliardi di dollari), operazione che, se approvata, ridisegnerà il panorama industriale.

Paramount ha promesso 15 titoli per il 2026, presentando franchise come “Call of Duty”, “A Quiet Place Part III”, “Sonic the Hedgehog 4” e inediti come “Tomorrow, and Tomorrow and Tomorrow” e “Get Lite” (regia di Teyana Taylor). Sul fronte delle fusioni, il settore attende le valutazioni dell’antitrust statunitense e delle autorità federali. Personalità come James Cameron e Mark Ruffalo hanno espresso punti di vista divergenti su rischi e opportunità della concentrazione di mercato.

La centralità della sala e le prospettive dell’industria

Il CinemaCon 2026 ha rafforzato la convinzione delle major nella sala cinematografica come luogo privilegiato, puntando su grandi produzioni e sul coinvolgimento delle star.

Presentato anche il trailer di “Disclosure Day”, nuova incursione di Steven Spielberg sul primo contatto tra umani e alieni, con debutto in Italia il 10 giugno. La presenza di autori, attori e produttori a Las Vegas ha animato un dibattito su strategie narrative e modelli distributivi, bilanciando la forza delle saghe con l’auspicio di maggiore spazio per le storie originali.