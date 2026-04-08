Cinque registi pugliesi hanno partecipato al NewFilmmakers di Los Angeles, un evento significativo per il cinema indipendente. L'iniziativa, promossa da Apulia Film Commission e accompagnata dall’assessore regionale alla Cultura Grazia Di Bari, si è tenuta nella sede hollywoodiana della rassegna con l'obiettivo di presentare e valorizzare le giovani voci del cinema pugliese oltre i confini nazionali. La delegazione si è distinta per la qualità e la varietà delle produzioni selezionate, evidenziando l'importanza della promozione del territorio attraverso il mezzo cinematografico.

La Regione Puglia continua a credere e investire nel talento dei suoi giovani cineasti, offrendo un palcoscenico internazionale a chi racconta il territorio attraverso le immagini. Il NewFilmmakers di Los Angeles rappresenta una delle più importanti piattaforme per autori emergenti, con una selezione di opere che ha dato visibilità a storie e prospettive legate sia alla cultura locale sia a tematiche universali. Apulia Film Commission ha sottolineato l’importanza di questi scambi per favorire nuove collaborazioni, attraverso incontri diretti con produttori, distributori e operatori dell’industria audiovisiva statunitense.

Il ruolo di Apulia Film Commission nella promozione internazionale

Apulia Film Commission svolge da anni un ruolo determinante nello sviluppo dell’industria audiovisiva pugliese, sostenendo coproduzioni, festival e progetti formativi.

Attraverso programmi internazionali, la fondazione ha contribuito ad attrarre in Puglia numerose produzioni straniere e a favorire l’affermazione di talenti locali sul palcoscenico globale. La partecipazione al NewFilmmakers di Los Angeles si inserisce all'interno delle strategie di networking e valorizzazione volte alla crescita sostenibile del comparto filmico regionale.

Le iniziative offshore promosse da Apulia Film Commission vedono ogni anno la presenza di cortometraggi, documentari e lungometraggi pugliesi nei principali mercati cinematografici e festival di rilievo mondiale. Questa attività ha contribuito ad alimentare l’interesse verso paesaggi, tradizioni e culture della regione, rafforzando l’immagine della Puglia come set cinematografico di eccellenza.

Puglia e cinema: successi e nuova generazione di autori

Negli ultimi anni la Puglia si è affermata come una delle regioni italiane più attive nel settore audiovisivo, anche grazie ai numerosi bandi e incentivi regionali a sostegno della produzione. Apulia Film Commission, fondata nel 2007, offre servizi di supporto logistico e finanziario e gestisce luoghi come i Cineporti di Bari e Lecce. Attraverso queste azioni, e con la spinta di progetti come quello al NewFilmmakers, i registi pugliesi hanno potuto avviare coproduzioni internazionali e festeggiare la presenza di titoli in festival prestigiosi.

La creazione di reti internazionali e la promozione di nuove voci sono oggi tra i principali obiettivi delle politiche culturali della Regione Puglia, che investe costantemente per facilitare la crescita di una generazione di cineasti capaci di raccontare la complessità della contemporaneità. La partecipazione al NewFilmmakers di Los Angeles conferma la proiezione internazionale della creatività pugliese e l’apertura a nuove esperienze e mercati.