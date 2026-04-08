Circuito Cinema ha annunciato la riprogrammazione nelle sale italiane del documentario dedicato a Giulio Regeni. L'opera, già presentata in passato, torna a disposizione del pubblico con una serie di nuove proiezioni, rispondendo all'esigenza di mantenere viva l'attenzione pubblica sulla vicenda del ricercatore italiano, rapito e ucciso in Egitto nel 2016. L'iniziativa mira a favorire la riflessione sulla memoria, la ricerca della verità e sulle responsabilità ancora non chiarite.

La riprogrammazione, annunciata dai responsabili di Circuito Cinema, prevede una diffusione capillare in diverse città italiane.

L'obiettivo è promuovere un'ampia partecipazione e sensibilizzare un pubblico eterogeneo. Il documentario, come sottolineano gli organizzatori, intende offrire alla collettività "uno spazio di pensiero e di ascolto, essenziale in questa fase", avvalendosi sia di materiale d'archivio sia di testimonianze e ricostruzioni degli eventi che condussero alla tragica scomparsa di Regeni.

La figura di Giulio Regeni e la memoria collettiva

Giulio Regeni era un giovane ricercatore italiano, impegnato nello studio dei movimenti sindacali in Egitto. La sua morte, avvenuta dopo il sequestro a Il Cairo, ha generato un profondo moto di indignazione a livello nazionale e internazionale. Le ragioni alla base dell'omicidio non sono state ancora del tutto chiarite, e la richiesta di giustizia e verità continua a coinvolgere l'opinione pubblica e la società civile.

Attraverso la diffusione del documentario, Circuito Cinema intende stimolare la consapevolezza storica e il dibattito sociale su questi temi, che rimangono di stringente attualità. Il circuito si impegna a offrire "una proposta culturale che contribuisca a non dimenticare e a mantenere aperto il dialogo".

Circuito Cinema e il ruolo delle sale nella promozione culturale

La scelta di riproporre il film su Giulio Regeni si inserisce nella più ampia strategia di Circuito Cinema volta a rilanciare il documentario come forma espressiva e di approfondimento nella programmazione delle sale italiane. L'operatore cinematografico promuove regolarmente rassegne e incontri con autori e testimoni, valorizzando il ruolo delle sale come luoghi di confronto civico oltre che di intrattenimento.

Le sale Circuito Cinema, diffuse in diverse città della penisola, rappresentano un punto di riferimento per la programmazione di film d'essai, documentari e produzioni indipendenti. L'impegno dell'istituzione è volto a sostenere, anche attraverso iniziative di questo tipo, la costruzione di una memoria collettiva e la circolazione di narrazioni attente ai diritti umani e alla dignità della persona.