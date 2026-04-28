La nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ideata e diretta da Tiziana Rocca, si terrà a Cagliari e al Forte Village dal 25 al 28 giugno. Madrina sarà l’attrice e cantante Clara, riconosciuta come giovane promessa del panorama artistico italiano. Tiziana Rocca ha espresso soddisfazione per questo "traguardo importante che testimonia la crescita e la solidità di un progetto" in cui ha sempre creduto. L’edizione promette un ricco programma di appuntamenti e ospiti, che dialogheranno nelle masterclass con studenti di scuole e università dell’Academy Cinema.

La scelta di Clara, artista poliedrica distintasi a Sanremo e nella serie Mare Fuori, riflette la volontà del festival di valorizzare il dialogo tra cinema, televisione, musica e nuove generazioni. Confermato il concorso dei cortometraggi, spazio cruciale per giovani autori e nuove voci dell’audiovisivo. Il programma, ancora in via di definizione, includerà film, documentari e serie TV, italiani e internazionali, molti in anteprima assoluta. Il festival si svolge in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, con il patrocinio di Regione Autonoma Sardegna, Comune di Cagliari, Consorzio Costa Smeralda e il contributo del Forte Village.

Focus su nuove generazioni e cinema contemporaneo

Il Filming Italy Sardegna Festival ha rafforzato il suo ruolo di ponte tra cinema e giovani generazioni. Già nell’ottava edizione (2025), una sezione speciale di proiezioni per studenti al Notorius Cinema di Cagliari ha presentato oltre settanta titoli. L’iniziativa dei cortometraggi, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, favorisce l’incontro tra giovani talenti e professionisti, offrendo visibilità e crescita. Tematiche come ambiente, linguaggi giovanili e scuola sono state centrali nelle opere premiate.

La presenza di numerosi ospiti internazionali e figure di rilievo del cinema italiano conferma il ruolo crescente del festival nella promozione culturale e nel dialogo tra tradizione e innovazione.

Il coinvolgimento diretto degli studenti in masterclass e incontri con professionisti rafforza la centralità di formazione e confronto, pilastri della reputazione del festival.

Edizione 2025: ospiti e riconoscimenti

L’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, svoltasi dal 19 al 22 giugno 2025 a Cagliari e al Forte Village, si è estesa fino al 28 giugno con iniziative per i giovani. Ha presentato oltre settanta opere. Tra gli ospiti internazionali: Simon Baker (Filming Italy Excellence Award), Gia Coppola, Fran Drescher, Jane Seymour, Sarah Michelle Gellar. Tra gli artisti italiani: Sergio Castellitto, Maria Grazia Cucinotta, Pif, Claudia Gerini, Gabriele Mainetti, Raoul Bova, Giovanni Veronesi, Silvio Soldini, Gaia Girace, Irene Maiorino, Silvia D’Amico, Barbara Foria, Francesco Paolantoni, Paolo Conticini, Francesco Scianna, Nicolas Maupas, Claudia Tranchese, Chiara Iezzi, Rosalia Porcaro, Yvonne Sciò.

Martina Stella è stata madrina dell’edizione 2025; Micaela Ramazzotti ha presieduto la giuria del concorso cortometraggi. Il corto vincitore, “Love to my life”, degli studenti dell’Università di Catania, sarà proiettato su Rai Cinema Channel e al Filming Italy – Los Angeles. Il festival, nato nove anni fa da Tiziana Rocca, continua a valorizzare talenti emergenti e il dialogo intergenerazionale tramite cinema, musica e serie TV, confermando il suo ruolo di piattaforma di primo piano nel panorama culturale italiano.