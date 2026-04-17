Vangelo di Shiva questa settimana conquista il primo posto della classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) degli album e di quella relativa a cd, vinili e musicassette, aggiudicandosi anche otto posti su dieci al vertice della graduatoria dedicata ai singoli. Tuttavia, il Festival di Sanremo resiste, almeno nella persona di Samurai Jay. La sua Ossessione, infatti, resiste alla posizione numero uno da sette settimane, viaggiando spedita verso il non facile traguardo della certificazione del doppio Disco di platino. Altro superstite dell’Ariston è Sayf che però questa settimana scivola al decimo posto con Tu mi piaci tanto.

Grande successo per il ‘Vangelo’ di Shiva

Shiva è tornato col botto: il suo ultimo album “Vangelo” è stato il secondo al mondo per ascolti nel primo week end di uscita, mentre la maggior parte delle tracce è già sopra il milione di stream su Spotify a una settimana dall'esordio. Con numeri simili il rapper di Legnano non poteva che conquistare il primo posto nella classifica FIMI degli album di questa settimana, aggiudicandosi l’alloro in un podio che vede risalire al secondo posto Geolier con Tutto è possibile, mentre Olly guadagna la medaglia di bronzo con il suo Tutta vita (sempre). Shiva raggiunge il primo posto anche nella graduatoria dedicata ai supporti classici come cd, vinili e musicassette, davanti ai BTS con Arirang.

La trap italiana quindi continua a godere di buona salute grazie a questo lavoro in cui Shiva in molti pezzi esce dagli stereotipi del suo genere musicale per affrontare alcune vicende personali, come il carcere, la condanna a quattro anni e sette mesi da scontare ai domiciliari con obbligo di firma per duplice tentato omicidio, la fine della storia con la madre di due dei suoi tre figli, i problemi avuti con il padre, il successo, il suo essere genitore e il rapporto con la libertà. La classifica degli album della settimana vede Kid Yugi risalire al quarto posto, davanti a Blanco, quinto con Ma’, Bad Bunny e i BTS. Mentre Salmo, che era primo sette giorni fa, scivola al diciannovesimo posto con Hellvisback 10 years later.

Gli album delle artiste di Sanremo 2026 partono in sordina

La settimana scorsa è stata caratterizzata anche dall’uscita degli album di due delle protagoniste dell’ultima edizione del festival di Sanremo. Ditonellapiaga esordisce all’ottavo posto con Miss Italia: le polemiche per il titolo scelto – osteggiato da Patrizia Mirigliani, l’organizzatrice del celebre concorso di bellezza – non sono bastate ad accendere i riflettori sul lavoro della cantautrice romana. Ancora peggio è andata a Serena Brancale che parte dal nono posto con Sacro, un lavoro atteso da anni. A confermare questa tendenza sfavorevole per gli artisti passati da Sanremo anche la partenza in sordina dal ventunesimo posto di Un posto dove andare, l’ultimo album del vincitore delle Nuove proposte Nicolò Filippucci.

Classifica singoli: otto brani di Shiva in top ten

Come detto, Sanremo apre e chiude la classifica FIMI dei singoli con Samurai Jay e Sayf. In mezzo i brani di Shiva, compresi i featuring realizzati con artisti del calibro di Geolier, Kid Yugi, Anna, Lazza e Sfera Ebbasta. Inevitabilmente calano gli altri pezzi del festival di Sanremo, con Sal Da Vinci dodicesimo, Ditonellapiaga quattordicesima, Fulminacci sedicesimo e LDA con Aka 7even alla posizione diciannove. Da segnalare La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa che raggiunge la ventesima posizione. Anche Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia si candida a diventare un tormentone estivo resistendo in ventitreesima posizione: vedremo nelle prossime settimane se salirà fino alla top ten.