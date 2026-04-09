Claudio Baglioni è stato insignito della Farfalla del Trentino, un riconoscimento che simboleggia l’identità e i legami profondi tra persone e luoghi del territorio. La cerimonia si è svolta nella Sala Depero del Palazzo della Provincia autonoma di Trento, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo musicale locale. L’evento ha rappresentato un momento significativo all’interno del GrandTour ‘La vita è adesso’, progetto che celebra i quarant’anni dell’omonimo album e che vede Baglioni protagonista di un itinerario nazionale con tappe in luoghi di particolare valore storico e paesaggistico.

Incontro generazionale al Conservatorio Bonporti

La giornata trentina di Claudio Baglioni è iniziata con un incontro presso il Conservatorio “F.A. Bonporti”, dove il cantautore ha dialogato con gli studenti, condividendo riflessioni sulla musica, la creatività e il mestiere dell’artista. L’incontro, guidato dal dirigente scolastico Calogero Di Liberto, ha permesso di ripercorrere le tappe salienti di una carriera lunga sei decenni, soffermandosi sull’importanza dell’autenticità, dello studio e della capacità di ascoltare il presente. In questa occasione, il Conservatorio ha annunciato il conferimento a Baglioni di un diploma honoris causa di secondo livello, riconoscendo il suo contributo alla cultura musicale italiana.

La Farfalla del Trentino: emblema di appartenenza e arte

Durante la cerimonia ufficiale, il vicepresidente della Provincia, Achille Spinelli, ha sottolineato il valore della Farfalla del Trentino come emblema di appartenenza e di legami tra generazioni, persone e territori. Baglioni, nel ricevere il premio, ha espresso la propria ammirazione per il simbolo, ricordando come la farfalla rappresenti trasformazione, bellezza e capacità di unire. L’artista ha inoltre illustrato il senso del GrandTour, pensato come un viaggio che collega idealmente il sud e il nord d’Italia, attraversando la ricchezza e la varietà del Paese. Il tour prevede quaranta tappe in siti di rilievo storico e artistico, con l’esecuzione integrale dell’album ‘La vita è adesso’ e dei principali successi della sua carriera.

Altri riconoscimenti: Ambasciatore della Bellezza 2026

Il percorso artistico di Claudio Baglioni è stato recentemente celebrato anche con altri riconoscimenti, come il titolo di Ambasciatore della Bellezza 2026 conferito dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto. Questi premi sottolineano il ruolo di Baglioni nella promozione della cultura e della bellezza italiana, attraverso progetti che coinvolgono istituzioni, pubblico e nuove generazioni. Il GrandTour rappresenta così non solo un omaggio alla sua musica, ma anche un’occasione di dialogo tra passato, presente e futuro della scena musicale nazionale.