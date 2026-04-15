Riccardo Cocciante sarà tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, arricchendo la già prestigiosa lineup dell’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany. L’appuntamento annuale, a ingresso libero, si terrà in piazza San Giovanni in Laterano e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

L'annuncio della partecipazione di Cocciante si affianca a quello della storica reunion dei Litfiba, che torneranno sul palco nella loro formazione originale degli anni Ottanta: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.

Questa attesissima reunion fungerà da anteprima per un tour estivo celebrativo dei quarant’anni dell’album "17 Re", un lavoro considerato fondamentale per il rock italiano.

Artisti, temi e ospiti del Concertone 2026

Oltre a Cocciante e ai Litfiba, la lineup del Concertone vedrà la presenza di artisti come Emma Nolde e La Niña. Massimo Bonelli, direttore artistico dell’evento, ha sottolineato come il tema scelto per quest'anno, “Il domani è ancora nostro”, miri a dare voce alla contemporaneità attraverso la musica. L'obiettivo è contribuire a un dibattito pubblico sul “lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Il Concertone mantiene la sua distintiva scelta di presentare performance esclusivamente live, concepite come strumento di racconto e riflessione collettiva.

In questo contesto, Riccardo Cocciante torna sul palco dopo la sua precedente partecipazione di quattro anni fa, quando si esibì con i protagonisti di "Notre Dame de Paris", l’opera popolare che continua a riscuotere grande successo nei teatri italiani. Recentemente, Cocciante ha anche pubblicato “Ho vent’anni con te”, una raccolta di dodici brani inediti, frutto di prestigiose collaborazioni autoriali e testimonianza della sua continua vitalità creativa.

La storica reunion dei Litfiba e le nuove proposte musicali

La partecipazione dei Litfiba rappresenta uno dei momenti più attesi dell'edizione 2026: la band fiorentina si esibirà nella sua formazione storica degli anni Ottanta, che ha definito un suono distintivo e ha influenzato profondamente intere generazioni di appassionati di musica.

La loro presenza al Concertone del Primo Maggio sarà l'anticipazione del tour nazionale “Quarant’anni di 17 Re”, prodotto e organizzato da MC2Live, che nel 2026 porterà il gruppo in numerose città italiane, tra cui Roma, Firenze, Milano, Napoli e Cagliari.

L’evento offre anche una piattaforma significativa per la valorizzazione delle nuove proposte musicali. È infatti in corso il contest 1Mnext, dedicato alla scoperta di nuovi talenti emergenti della scena italiana. Dodici finalisti si contenderanno i tre posti disponibili sul palco del Concertone, e i nomi dei vincitori saranno annunciati il 16 aprile. Tra gli artisti che hanno raggiunto la fase finale figurano Bambina, Biancamare, Cainero, Cristiana Verardo, Daiana Lou, Giovami, Ilaria Kappler, Giovedì, Macadamia, Montegro, Tufo e Vaeva.

Il Concertone del Primo Maggio a Roma si conferma così un appuntamento irrinunciabile per la musica dal vivo e per il dibattito culturale e sociale. L'evento continua a sostenere la pluralità espressiva, unendo sul palco storici interpreti come Riccardo Cocciante e i Litfiba alle nuove generazioni di artisti, in un connubio tra memoria e futuro.