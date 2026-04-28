L'edizione 2026 del Comicon di Napoli, festival europeo di fumetto e cultura pop, si terrà con 480 ospiti internazionali e un programma vasto che include fumetto, cinema, musica e arti visive. L'evento, ospitato dalla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta, è un appuntamento centrale per professionisti e appassionati. Il programma spazia dal fumetto d’autore a illustrazione, animazione e serialità, con eventi per protagonisti italiani e internazionali e un focus sul fumetto asiatico e americano. Saranno presenti novità editoriali, laboratori e workshop, con maestri.

La Mostra d’Oltremare: sede del Comicon

La Mostra d’Oltremare di Napoli, storica struttura multifunzionale (anni '30-'40), è la sede ideale del Comicon. Offre spazi per eventi culturali e fieristici ed è un importante polo per iniziative giovanili e artistiche. Gli eventi qui hanno accresciuto il profilo internazionale di Napoli, attirando pubblico europeo. Il quartiere di Fuorigrotta è facilmente raggiungibile.

Comicon 2026: numeri e impatto culturale

L’edizione 2026 consolida la vocazione internazionale del Comicon con 480 ospiti e oltre 20 sale. Si estende su oltre 70.000 metri quadrati per la cultura pop. Ha registrato dati significativi sull’affluenza e riconoscimenti. Il programma 2026 espande le attività interattive (cosplay, live show, contest). Si conferma incubatore di nuove tendenze stilistiche e narrative, con focus su produzioni indipendenti e nuovi linguaggi delle arti visive.