La Piazza San Marco di Venezia si prepara ad accogliere un evento musicale di straordinario prestigio: l''Omaggio a Ennio Morricone', un concerto speciale organizzato dalla Fondazione Teatro La Fenice. L'appuntamento è fissato per domenica 5 luglio 2026, alle ore 21.00, e vedrà protagonista l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice. A dirigere questa serata commemorativa sarà il rinomato maestro americano Kevin Rhodes, affiancato da Alfonso Caiani nel ruolo di maestro del Coro. L'iniziativa è un sentito tributo al leggendario compositore romano, figura iconica del panorama musicale internazionale, due volte premio Oscar, venuto a mancare nel 2020.

Un Viaggio Emozionante tra le Colonne Sonore Immortali

Il programma musicale della serata promette un viaggio emozionante attraverso l'arte del Maestro Morricone. Verrà proposta l'esecuzione della suggestiva Cantata per l’Europa (1988), un'opera complessa concepita per soprano, due speaker, orchestra e coro. A seguire, il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere uniche di alcune delle sue colonne sonore più celebri, quelle pagine che hanno reso Ennio Morricone uno dei compositori italiani più amati e riconosciuti a livello mondiale. Tra i capolavori scelti figurano temi indimenticabili da film come Il clan dei siciliani (1969), Mission (1986), Nuovo cinema paradiso (1988), Jona che visse nella balena (1993), La leggenda del pianista sull’oceano (1998), Canone inverso (2000), Nostromo: Conradiana (1996) e The Hateful Eight (2015), film per il quale il compositore si aggiudicò l'Oscar nel 2016 per la migliore colonna sonora.

Questo evento si inserisce pienamente nella ricca tradizione veneziana di celebrare la musica del grande compositore, che in passato ebbe l'occasione di dirigere personalmente le sue opere proprio in Piazza San Marco.

Informazioni sui Biglietti e Dettagli Organizzativi

Per assicurarsi un posto a questo imperdibile appuntamento, i biglietti per il concerto sono già in vendita. Le fasce di prezzo variano da €30,00 a €220,00, con la possibilità di usufruire di riduzioni speciali dedicate agli abbonati del Teatro La Fenice e ai residenti nel Comune e nella Città metropolitana di Venezia. I tagliandi possono essere acquistati comodamente presso la biglietteria del Teatro La Fenice, nei punti vendita Eventi Venezia Unica, oppure attraverso la biglietteria telefonica al numero +39 041 2722699 e la biglietteria online sul sito ufficiale www.teatrolafenice.it.

L'organizzazione dell'evento è curata dalla Fondazione Teatro La Fenice, in stretta collaborazione con SZ Sugar e CAM Sugar, garantendo così un'esperienza impeccabile.

Il Legame Indissolubile tra il Maestro Morricone e Venezia

Il rapporto tra Ennio Morricone e la città di Venezia è sempre stato profondo e significativo. La sua musica ha risuonato spesso tra i canali e le piazze, culminando in momenti indimenticabili. Tra questi, spiccano le due serate del 10 e 11 settembre 2007, quando il Maestro, all'età di quasi ottant'anni, diresse personalmente l'Orchestra Sinfonietta di Roma e il Coro della Fenice proprio nella maestosa cornice di Piazza San Marco. Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2020, le iniziative volte a celebrare la sua straordinaria eredità artistica si sono moltiplicate, riaffermando con forza il legame speciale e duraturo tra il compositore e la città lagunare, un legame che continua a vivere attraverso la sua musica immortale.