Il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si preannuncia con importanti novità per la sua conduzione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per guidare l'evento in piazza San Giovanni, trasmesso in diretta su Rai3, spiccano quelli di Arisa e Pierpaolo Spollon. Sebbene l'ufficialità dei contratti sia ancora attesa, le voci sono state anticipate da alcune testate e trovano conferma in ambienti vicini all'organizzazione. L'appuntamento romano si conferma come uno dei momenti più significativi del panorama musicale e sociale italiano, una vera e propria maratona di musica dal vivo accompagnata da riflessioni sul tema del lavoro.

I volti della conduzione: Arisa e Pierpaolo Spollon

La possibile scelta di Arisa e Pierpaolo Spollon per la conduzione del Concertone risponde a una precisa strategia volta a coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Arisa, artista poliedrica, è reduce dalla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove ha presentato il brano "Magica favola". La sua esperienza televisiva è consolidata da diverse collaborazioni con la Rai, avendo già preso parte a programmi di successo come "The Voice" e "Canzonissima". Dall'altra parte, Pierpaolo Spollon rappresenta un volto molto amato dal pubblico della fiction Rai, grazie alle sue interpretazioni in titoli di punta quali "L’allieva", "Doc - Nelle tue mani", "Blanca" e "Che Dio ci aiuti".

L'accoppiata tra una cantante di grande carisma e un attore popolare mira a unire il mondo della musica con quello dell'intrattenimento più generalista.

Il cast musicale e il tema centrale del 2026

Nel frattempo, il cast musicale che animerà il palco di piazza San Giovanni prende sempre più forma. Dopo gli annunci di artisti di calibro come Litfiba e Riccardo Cocciante, sono stati ufficializzati sull'account Instagram dell'evento altri importanti nomi. Tra questi figurano Emma Nolde, La Niña, Angelica Bove, Sayf, Eddie Brock, Ditonellapiaga, Birthh e Frah Quintale. Il Concertone, che nell'edizione 2025 ha richiamato circa 200 mila persone in piazza e registrato una media di 2 milioni di spettatori televisivi con l'11,3% di share su Rai 3, si conferma un evento di grande risonanza.

Quest'anno, la manifestazione affronterà un tema di stringente attualità: "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale". A completare il quadro, prosegue anche il percorso di 1MNEXT 2026, il contest che offre a un minimo di tre nuovi artisti emergenti l'opportunità di esibirsi sul prestigioso palco del Primo Maggio, sottolineando l'impegno dell'evento nella promozione di nuovi talenti e nel dibattito sociale.