L'attesa per uno degli eventi musicali più significativi del panorama italiano sta per concludersi: il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma ha ufficializzato il suo trio di conduzione. Saranno l'attore Pierpaolo Spollon e le cantanti Arisa e BigMama a guidare la serata dal palco di Piazza San Giovanni. L'annuncio, giunto durante la conferenza stampa dedicata all'evento, ha confermato le voci e ha acceso i riflettori su una manifestazione che, come da tradizione, promette di essere un punto di riferimento per la musica e la riflessione sociale.

Il palcoscenico della musica italiana

La line-up di questa edizione si preannuncia particolarmente ricca e diversificata, capace di abbracciare generi e generazioni differenti. A completare il già nutrito elenco di artisti, i Pinguini Tattici Nucleari faranno il loro ritorno sul prestigioso palco, aggiungendo un ulteriore tassello a una scaletta stellare. Accanto a loro, un'ampia schiera di talenti animerà la piazza, tra cui spiccano nomi come Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Litfiba, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale e Sissi.

Questo evento, promosso congiuntamente da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, sarà interamente dedicato al tema del lavoro dignitoso, esplorando le nuove tutele e i diritti emergenti nell'era dell'intelligenza artificiale.

Un evento per tutti: trasmissione e accessibilità

Il Concertone del Primo Maggio si conferma un appuntamento a ingresso gratuito, rendendolo accessibile a migliaia di spettatori che affolleranno Piazza San Giovanni. Per chi non potrà essere presente fisicamente, l'evento sarà ampiamente coperto dai canali Rai. La diretta televisiva sarà garantita su Rai 3, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su RaiPlay e Rainews.it. Gli appassionati di musica potranno inoltre sintonizzarsi su Rai Radio 2 per l'ascolto radiofonico, mentre Rai Italia assicurerà la copertura per il pubblico all'estero.

Una particolare attenzione sarà rivolta all'accessibilità, con l'obiettivo di garantire una partecipazione inclusiva e permettere a un pubblico il più vasto possibile di godere pienamente dello spettacolo e del suo messaggio. L'evento si configura così non solo come un grande momento di intrattenimento musicale, ma anche come un'importante occasione di incontro e riflessione sui temi cruciali del mondo del lavoro contemporaneo.

La scelta di Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama alla conduzione promette di aggiungere un tocco di freschezza e dinamismo a un appuntamento che, anno dopo anno, continua a richiamare un vastissimo pubblico, sia in presenza che attraverso i molteplici canali di trasmissione. La combinazione di artisti affermati e nuove proposte, unita a un messaggio sociale rilevante, rende il Concertone del Primo Maggio 2026 un evento imperdibile nel calendario culturale italiano.