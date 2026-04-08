Cosmo, all'anagrafe Marco Jacopo Bianchi, ha ufficialmente annunciato l'imminente pubblicazione del suo nuovo album, intitolato "In matinée". L'artista, riconosciuto per la sua capacità di innovare la scena elettronica italiana, ha voluto esprimere con fermezza la sua posizione critica nei confronti del cosiddetto "soft clubbing", che considera distante dalla sua profonda idea di musica e di espressività live.

Il musicista ha chiarito che il titolo "In matinée" intende richiamare le atmosfere e le suggestioni dei pomeriggi festosi che caratterizzavano l'ambiente clubbing di qualche anno fa, ma senza alcun intento di riallacciarsi alle forme attuali del fenomeno.

Durante la conferenza stampa di annuncio, Cosmo ha enfatizzato come le sue performance siano concepite per un coinvolgimento totale del pubblico, affermando con decisione: “Non voglio essere associato alla versione edulcorata della musica da club che va di moda adesso”. L'album, secondo le anticipazioni del compositore, sarà caratterizzato da sonorità prettamente elettroniche, influenze house e una particolare attenzione all'aspetto sia fisico che emotivo dell'esperienza musicale condivisa.

Lo spirito e i contenuti di "In matinée"

Il nuovo lavoro "In matinée" rappresenta una fase evolutiva nel percorso artistico di Cosmo. L'autore ha rivelato di aver tratto ispirazione sia dai vecchi rave sia dall'energia vitale che solo contesti specifici sanno sprigionare.

Descrivendo alcune tracce, Cosmo ha spiegato che il concept centrale del disco ruota attorno all'idea di una festa diurna, libera e collettiva, dove la musica agisce come motore per una socialità autentica e priva di filtri. Il progetto è stato curato con meticolosa attenzione alla resa sonora e alle dinamiche tipiche dei live, elementi che, a detta del musicista, costituiscono il cuore pulsante e immutabile del suo lavoro.

L'artista ha ulteriormente ribadito la sua volontà di distinguersi dalle recenti tendenze che prediligono eventi in orari "comodamente pomeridiani" e contraddistinti da un'atmosfera più contenuta e pacata. Ha osservato che questa modalità rischia concretamente di snaturare lo spirito originario della cultura club.

“Per me la musica dal vivo deve essere un'esperienza radicale, senza compromessi”, ha aggiunto Cosmo, delineando così in modo ancora più netto la sua distanza dal concetto di soft clubbing.

Cosmo: carriera e impatto sulla scena elettronica

Nato a Ivrea nel 1982, Cosmo si è affermato come una delle figure più rilevanti e innovative della musica elettronica italiana. Dopo gli esordi con i Drink to Me e la pubblicazione dei primi dischi da solista, l'artista si è distinto per il suo approccio trasversale, integrando con maestria elementi dance, pop e sperimentali. Album precedenti di successo come "Cosmotronic" e "La terza estate dell'amore" hanno ricevuto ampio consenso di critica e pubblico, e sono stati accompagnati dall'organizzazione di eventi originali, spesso al confine tra il concerto tradizionale e l'happening notturno.

Nel corso degli anni, Cosmo ha partecipato a numerosi festival, mantenendo sempre una forte dimensione live e proponendo set coinvolgenti che riflettono chiaramente l'influenza dei rave anni Novanta e della musica da club europea. La sua scelta di posizionarsi apertamente contro il soft clubbing si inserisce, pertanto, in un percorso artistico coerente con la sua visione della musica come esperienza collettiva e sociale, in perfetta linea con le sue precedenti dichiarazioni e i progetti realizzati. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli specifici sul disco, né sono state confermate ufficialmente eventuali collaborazioni rilevanti o un tour legato all'uscita del nuovo album.