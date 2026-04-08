Cosmo, artista riconosciuto per la sua costante ricerca musicale, annuncia il ritorno con un nuovo progetto discografico intitolato ‘La Fonte’. L'album, frutto della collaborazione con Alessio Natalizia, conosciuto anche come Not Waving, si compone di undici tracce: nove inediti e i singoli ‘Ciao’ e ‘Incanto’, già apprezzati dal pubblico. L'artista ha rivelato di aver intrapreso una sperimentazione sonora, focalizzandosi su armonie più complesse e melodie di stampo classico. Il risultato è un disco che egli stesso definisce “una carezza”, caratterizzato da una coerenza organica e da un utilizzo marcato dell'autotune, arricchito da influenze urban, trap e soul.

Il tour estivo: l'innovazione dei concerti matinée

In concomitanza con l'uscita del nuovo album, Cosmo ha svelato i dettagli di un tour estivo dal formato inedito: una serie di concerti matinée. Questi appuntamenti, pensati per le prime ore del giorno, mirano a trasformare l'esperienza del concerto in un viaggio sonoro che accompagni il pubblico dal risveglio all'inizio della giornata. Il tour prenderà il via dal Mi Ami Festival di Milano e proseguirà in diverse località italiane, toccando città come Firenze, Cesenatico, Bard, Lamezia Terme e Ostuni. È fondamentale per l'artista chiarire che questi eventi non devono essere confusi con il fenomeno del soft clubbing, una tendenza che, sebbene proponga eventi musicali diurni e sobri, secondo Cosmo rischia di addomesticare l'esperienza notturna, privandola della sua autenticità e spontaneità.

La posizione di Cosmo sul soft clubbing

Il soft clubbing, una moda in crescente diffusione in Italia, specialmente a Firenze, si manifesta attraverso dj set e concerti organizzati nelle prime ore del giorno, spesso in un contesto privo di alcol e con un'atmosfera più contenuta. Tuttavia, Cosmo ha espresso una netta dissociazione da questa tendenza. L'artista non condivide l'ideale di sobrietà e controllo che, a suo dire, ne è il pilastro. Il suo obiettivo, al contrario, è quello di colonizzare il tempo tradizionalmente dedicato al lavoro con la musica e la festa, proponendo un'esperienza che mantenga l'energia e la spontaneità caratteristiche dei concerti serali e notturni, senza compromessi.

Chi è Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo

Cosmo, il cui nome all'anagrafe è Marco Jacopo Bianchi, è un cantautore e produttore italiano nato nel 1982. La sua carriera è contraddistinta dalla capacità di fondere sapientemente la musica elettronica con la canzone d'autore. Vanta una discografia ricca e una vasta esperienza nel panorama dei live, sia come artista solista sia come membro attivo del collettivo Ivreatronic. La sua produzione musicale si distingue per la costante sperimentazione e per un'attenta sensibilità verso temi sociali e culturali, rendendolo una figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo italiano.