Anne Hathaway, nota per "Il diavolo veste Prada" (Andy Sachs), ha confermato l’esistenza di una sceneggiatura per il sequel. L'attrice ha dichiarato: “So che c’è una sceneggiatura, so che c’è molto interesse… ma c’è ancora molta strada da fare prima che questo diventi il film che forse tutti speriamo”. Il film originale (2006) è divenuto un cult con Meryl Streep ed Emily Blunt.

Hathaway sarà anche protagonista della commedia "The Idea of You", ispirata al romanzo di Robinne Lee. Il lungometraggio approderà su Prime Video dal 2 maggio 2026, narrando la storia di Solène, madre divorziata che si innamora di una popstar ventiquattrenne di una band di successo.

Hathaway ha evidenziato come la popstar sia ispirata a figure reali della musica contemporanea, inclusa Taylor Swift, ma ha precisato che il personaggio è “una creazione originale, non una copia”, fondendo elementi moderni senza imitazioni dirette.

“Il diavolo veste Prada 2”

La potenziale realizzazione di “Il diavolo veste Prada 2” riporterebbe in scena una commedia molto amata. Anne Hathaway, interprete di Andy Sachs, si è detta entusiasta per l'interesse verso un sequel, ma ha invitato alla cautela: “Non voglio illudere nessuno, finché non sarà reale preferisco essere cauta”. L’eventuale prosecuzione potrebbe coinvolgere altri membri del cast originale, senza conferme ufficiali su partecipanti o date d’uscita.

“The Idea of You”

“The Idea of You”, con Anne Hathaway anche co-produttrice, si preannuncia come un intreccio tra romanzo rosa e racconto pop. Il film di Prime Video vede Hathaway nel ruolo di una donna alle prese con una relazione non convenzionale e le sfide del music business moderno. La popstar protagonista trae ispirazione da figure influenti del panorama musicale attuale. Hathaway, commentando i riferimenti a Taylor Swift, ha ribadito l’importanza di rappresentare “le sfide, la disciplina e la passione autentica che caratterizzano gli artisti più amati”, piuttosto che un clone.