Il documentario "Via di Salone 323" offre uno sguardo diretto sulla realtà dei campi rom a Roma, focalizzandosi sull'omonimo insediamento di Settecamini. Ideato dal Clan 'Il Nomade' (Gruppo Scout Agesci Roma 8°) e prodotto da Alfa Multimedia, con il supporto dell'Associazione 21 luglio, il film affronta la questione rom in Italia tramite le esperienze degli abitanti. L'Associazione 21 luglio contrasta le discriminazioni.

Volontariato scout biennale ha permesso un approccio partecipativo: scene girate in video-selfie dagli stessi membri della comunità.

Il ritratto evidenzia difficoltà di accesso a casa, lavoro, istruzione e sanità. Integra prospettive istituzionali: Assessore Politiche Sociali Roma Capitale, operatori Associazione 21 luglio, UNHCR (apolidia) e Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali.

Superamento dei campi e stigma

L'insediamento di Via di Salone 323, inizialmente provvisorio, è divenuto residenza stabile e rientra nel "Piano d'azione cittadino di superamento del sistema campi" di Roma Capitale, che ne prevede la chiusura entro due anni. Il film solleva interrogativi fondamentali: "Ma il superamento fisico degli insediamenti coincide davvero con il superamento dello stigma? Il campo rom è uno spazio fisico o anche lo spazio di un pensiero comune?".

Solo il 6% dei rom italiani vive in tali insediamenti.

Progetto educativo

"Via di Salone 323" è l'esito di un percorso educativo. I membri del Clan 'Il Nomade' hanno partecipato a tutte le fasi del progetto, dallo studio della "questione rom" al volontariato. La ristrutturazione del Container 72, ora spazio doposcuola e aggregazione educativa per i bambini, è realizzata con l'Associazione 21 luglio. Il progetto coniuga formazione e sensibilizzazione.

Messaggio itinerante per l'inclusione

Il documentario (60 minuti) stimola la riflessione, superando le semplificazioni mediatiche. Presentato a Barcellona (conferenza "Ways of Europe", 17-19 marzo), il film sensibilizza su precarietà abitativa, invitando a una inclusione effettiva.