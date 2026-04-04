Il festival Moon in June annuncia i primi nomi di punta per l'edizione estiva 2026: Daniele Silvestri e i Negrita saranno i protagonisti di una rassegna musicale che si snoderà tra le suggestive cornici dell’Isola Maggiore di Tuoro sul Trasimeno e la Rocca Medievale di Castiglione del Lago. L'annuncio segue l'apertura della stagione con il concerto-reading di Giovanni Lindo Ferretti al Teatro Morlacchi lo scorso 31 marzo, confermando la centralità del festival nel panorama culturale umbro.

Il cantautore romano Daniele Silvestri si esibirà il 18 luglio all’Isola Maggiore, presentando il suo atteso nuovo album «Canzoni a sdraio».

Questo lavoro discografico, che segna il ritorno dell'artista dopo tre anni, sarà al centro del suo tour estivo. Silvestri ha invitato il pubblico con le parole: “È successo che nel ritrovarci in studio … mi basta farvi sapere dove venire ad ascoltarlo dal vivo se ne avrete voglia. Fate con calma tanto vi aspetto comodamente seduto sulla mia sdraio”. Con una carriera trentennale costellata di successi, Silvestri continua a essere una figura di spicco della scena cantautorale italiana.

I Negrita con il format "Talk & Live" alla Rocca Medievale

Saranno i Negrita a infiammare il palco della Rocca Medievale di Castiglione del Lago il 30 luglio. La rock band toscana porterà in Umbria il suo innovativo tour estivo “Talk & Live”, un format acustico che promette uno spettacolo intimo e coinvolgente, tra musica e racconto.

La band ha descritto l'evento come “uno spettacolo intimo e coinvolgente, in località affascinanti e ricche di storia”.

Per l'occasione, il gruppo sarà affiancato da Giacomo Rossetti al basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina alle percussioni. Il repertorio spazierà dai grandi successi che hanno segnato la loro carriera, come “Cambio”, “Gioia Infinita”, “Mama maé”, “Ho imparato a sognare”, “Che rumore fa la felicità” e “Rotolando verso sud”, fino ai brani più recenti tratti dall'undicesimo album “Canzoni per anni spietati”. Gianmaurizio Foderaro di Rai Isoradio accompagnerà la band sul palco, arricchendo l'esperienza con narrazioni e racconti dal vivo, ripercorrendo la storia artistica e personale dei Negrita.

Le suggestive location del festival: Isola Maggiore e Rocca Medievale

Il festival Moon in June si distingue per la scelta di location di straordinaria bellezza e valore storico. L’Isola Maggiore di Tuoro sul Trasimeno, l'unica isola abitata del lago, offre una cornice naturale unica, ideale per eventi artistici che valorizzano il patrimonio paesaggistico. La Rocca Medievale di Castiglione del Lago, annoverato tra i borghi più belli d'Italia, rappresenta un simbolo architettonico e culturale del territorio, già teatro di importanti rassegne e spettacoli. Queste scelte sottolineano l'impegno del festival nel creare esperienze immersive che uniscono la qualità musicale alla suggestione dei luoghi.

L'iniziativa di Moon in June, da anni punto di riferimento per eventi estivi in Umbria, continua a offrire al pubblico un programma che fonde arte, paesaggio e narrazione musicale, arricchendo il calendario culturale della regione.