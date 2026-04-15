Dante Ferretti, scenografo italiano di fama, si è raccontato in una recente intervista in occasione dell'apertura della mostra ‘Dante Ferretti, con i miei occhi. I segreti del maestro della scenografia’. L'esposizione, ospitata ai Musei di San Salvatore in Lauro a Roma dal 17 aprile al 19 luglio, offre uno sguardo approfondito sulla sua straordinaria carriera e sul suo peculiare approccio artistico, celebrando il suo contributo al cinema.

Il rapporto con Pier Paolo Pasolini e la formazione artistica

Nel corso dell’intervista, Ferretti ha rievocato il suo legame con Pier Paolo Pasolini, che lo definiva un 'genio'.

Con la sua consueta umiltà, si è invece definito una persona a cui 'è andata bene'. Il suo percorso, caratterizzato da passione e dedizione, ha preso forma attraverso la sua formazione artistica e le prime esperienze nel mondo del cinema. Ha sempre considerato il lavoro sul set una fonte di ispirazione e crescita, frutto anche della collaborazione con registi di grande calibro.

Il cinema contemporaneo e l'impatto delle nuove tecnologie

Ferretti ha offerto le sue riflessioni sullo stato attuale del cinema, evidenziando le differenze rispetto al passato e l’influenza delle nuove tecnologie, in particolare l’intelligenza artificiale, sulla produzione cinematografica. Pur riconoscendo le potenzialità di questi strumenti, ha fermamente ribadito l’importanza della creatività umana e della manualità nel suo mestiere.

Il maestro ha inoltre condiviso la sua visione poetica e macabra dell’atto finale della sua carriera, immaginando un ultimo film capace di racchiudere la sua esperienza e il suo stile unico.

Progetti futuri e la visione sul cinema italiano

Tra i temi affrontati, Ferretti ha accennato all’idea di realizzare un film su Donald Trump, sottolineando come il cinema mantenga la capacità di raccontare storie attuali e provocatorie. Ha inoltre espresso il suo punto di vista sul ruolo del cinema italiano nel panorama internazionale, auspicando una maggiore valorizzazione dei talenti e delle produzioni nazionali. La mostra a lui dedicata si configura come un’importante occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera e per riflettere sulle sfide future del settore.

La carriera di Dante Ferretti: un maestro pluripremiato

Dante Ferretti è un celebre scenografo e costumista italiano, riconosciuto per le sue collaborazioni con registi come Federico Fellini, Martin Scorsese e Pier Paolo Pasolini. La sua carriera è stata coronata da numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui tre premi Oscar per la migliore scenografia. Il suo operato si distingue per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del cinema mondiale.