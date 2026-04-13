Si rinnova la prestigiosa collaborazione tra l'iniziativa 'Corto che Passione' e i Premi David di Donatello, portando sul grande schermo i cinque cortometraggi finalisti dell'edizione 2026. Dal 14 al 19 aprile, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire queste opere attraverso proiezioni ed eventi speciali organizzati su tutto il territorio nazionale, spesso arricchiti dalla presenza di registi e protagonisti. L'obiettivo primario è promuovere l'eccellenza del cortometraggio italiano e valorizzare i nuovi talenti del settore.

L'iniziativa è frutto dell'impegno congiunto di importanti realtà come la Federazione Italiana Cinema d'Essai (FICE), l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), Rai Cinema e Alice nella Città.

Si avvale inoltre della collaborazione dell'Italian Short Film Association, con il sostegno della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e di Deluxe Digital. Contribuiscono attivamente alla valorizzazione del formato breve e alla conoscenza dei giovani autori anche Afic – Associazione Festival Italiani di Cinema, l'Associazione U.n.i.t.a. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) e il Collettivo under 35, che partecipano alle proiezioni.

I cortometraggi finalisti del David di Donatello 2026

Ecco la cinquina dei titoli in gara per l'edizione 2026, tutti disponibili per il pubblico nelle proiezioni speciali:

Astronauta di Giorgio Giampà

di Giorgio Giampà Ciao, Varsavia di Diletta Di Nicolantonio, con Carlotta Gamba e Fortunato Cerlino

di Diletta Di Nicolantonio, con Carlotta Gamba e Fortunato Cerlino Everyday in Gaza di Omar Rammal: un intimo ritratto della vita nella Striscia di Gaza, narrato attraverso le sfide quotidiane della famiglia Farra e di Wafa, dedita all'accudimento di bambini vulnerabili

di Omar Rammal: un intimo ritratto della vita nella Striscia di Gaza, narrato attraverso le sfide quotidiane della famiglia Farra e di Wafa, dedita all'accudimento di bambini vulnerabili Festa in famiglia di Nadir Taji, già premiato per la miglior regia alla Settimana della Critica della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

di Nadir Taji, già premiato per la miglior regia alla Settimana della Critica della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia Tempi supplementari di Matteo Memé, con Filippo Timi e Federico Cesari

La durata complessiva delle proiezioni dei corti in rassegna è di circa 60 minuti.

Tra le sedi coinvolte, il Kinemax di Gorizia, situato in Piazza della Vittoria 41, ospiterà un appuntamento martedì 14 aprile 2026 alle ore 19:00, offrendo una delle prime occasioni per il pubblico di incontrare registi e interpreti.

L'impegno per la promozione del cinema breve

Giuliana Fantoni, presidente della FICE, ha evidenziato l'importanza di questa iniziativa, affermando che "i buoni risultati dei nove mesi del 2025 ci convincono della necessità di proseguire l'attività di Corto che Passione". Ha inoltre sottolineato come il sostegno del Ministero della Cultura sia fondamentale per permettere alle sale cinematografiche di tutta Italia di trasmettere la "passione e la qualità della produzione italiana di corti".

Piera Detassis, presidentessa e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano, ha ribadito che "l’impegno dei David di Donatello per i cortometraggi e i giovani talenti continua e si rafforza grazie ad importanti collaborazioni, come con l’iniziativa Corto che Passione". L'iniziativa si configura, quindi, non solo come una celebrazione delle migliori produzioni brevi italiane, ma anche come un veicolo cruciale per far conoscere e sostenere nuovi autori e interpreti, offrendo loro una vetrina significativa in vista della proclamazione del vincitore ufficiale.

Un'occasione per il territorio e il pubblico

Questa rassegna rappresenta anche un'importante occasione per rilanciare l'interesse verso il cinema in sala, in particolare attraverso eventi locali come quello del Kinemax di Gorizia, che si inserisce in una programmazione mensile dedicata al cortometraggio.

Appuntamenti come questi contribuiscono a rafforzare il legame tra la produzione cinematografica italiana e il territorio, coinvolgendo un pubblico eterogeneo, dalle famiglie agli appassionati di cinema d'autore.

In sintesi, 'Corto che Passione' si conferma una piattaforma essenziale per la diffusione del cortometraggio in Italia, rinnovando, anche attraverso i David di Donatello, l'attenzione sulle forme di espressione cinematografica emergenti e sui giovani professionisti del settore.