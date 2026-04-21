Durante la prestigiosa serata dei David di Donatello, un movimento significativo ha scosso il mondo del cinema italiano. Oltre settanta tra registi, produttori e addetti ai lavori hanno lanciato un accorato appello, veicolato dall'hashtag #siamoaitotolidicoda, per richiamare l'attenzione sulle gravi difficoltà che affliggono le sale cinematografiche nazionali. Al centro della protesta, l'idea che la diserzione dalla cerimonia rappresenti l'“unico modo per salvare il cinema italiano”, una presa di posizione forte in risposta a una crisi profonda che minaccia non solo la sopravvivenza delle sale, ma l'intero futuro della settima arte nel Paese.

L'appello, diffuso lunedì 21 aprile 2026, ha visto l'adesione di figure di rilievo del settore, dai registi premi Oscar a sceneggiatori e produttori, a testimonianza della trasversalità del malcontento. I promotori hanno evidenziato come la crisi attuale sia di natura strutturale e non si limiti a difficoltà passeggere. «Non si tratta più soltanto di numeri critici ai botteghini: rischiamo di perdere il tessuto stesso che mantiene vitale il nostro cinema», si legge nel comunicato. La decisione di annunciare l'assenza ai David di Donatello è stata concepita come un gesto simbolico potente, ma anche come un chiaro pressing su istituzioni e governo, con l'obiettivo di sollecitare l'adozione di provvedimenti urgenti e concreti.

La crisi: un allarme trasversale per il settore

I promotori dell'iniziativa hanno evidenziato come la crisi non risparmi alcuna componente del settore, interessando indistintamente le sale indipendenti e le grandi catene, i lavoratori e i giovani autori emergenti. L'auspicio è quello di un confronto costruttivo con le istituzioni, finalizzato all'elaborazione di strumenti efficaci per contrastare la persistente diminuzione di pubblico e gestire gli impatti della digitalizzazione. Il documento, sottoscritto anche da personalità insignite di prestigiosi riconoscimenti, lancia un monito chiaro: «Senza un reale investimento e una rinnovata attenzione, il nostro patrimonio artistico rischia di essere disperso».

Il comunicato invita inoltre a «non abbassare la guardia», sottolineando la necessità di una responsabilità collettiva per affrontare lo stato d'emergenza che le sale stanno vivendo. Viene rivolto un appello a tutti i lavoratori del comparto affinché si uniscano nel sostenere questa causa, promuovendo l'avvio di un dibattito pubblico ampio e inclusivo, capace di coinvolgere l'industria, il pubblico e i rappresentanti politici.

David di Donatello: storia e centralità delle sale

I David di Donatello, istituiti nel 1955, costituiscono il massimo riconoscimento assegnato annualmente al cinema italiano. La cerimonia, che si tiene tradizionalmente a Roma, celebra le eccellenze dell'industria cinematografica nazionale, premiando film, registi, attori e tutti gli addetti ai lavori.

Il prestigioso premio prende il nome dalla celebre scultura di Donatello e, nel corso dei decenni, ha visto sfilare sul suo palco i maggiori protagonisti del cinema italiano ed europeo, consolidando la sua rilevanza culturale.

Le sale cinematografiche italiane, da sempre, rappresentano un fondamentale luogo di incontro e formazione culturale. Dati recenti evidenziano come la pandemia abbia purtroppo accentuato criticità già esistenti, portando a una drastica riduzione del numero di spettatori rispetto ai livelli pre-2020. Gli stessi organizzatori dei David hanno più volte sottolineato l'importanza cruciale delle sale, non solo per la fruizione delle opere, ma anche per la sopravvivenza di una filiera cinematografica autonoma e creativa, essenziale per il panorama culturale del Paese.