Il David Speciale della 71ª edizione dei Premi David di Donatello sarà conferito a Bruno Bozzetto, stimato regista, disegnatore e animatore. La cerimonia si terrà il 6 maggio 2026 negli studi di Cinecittà a Roma, con diretta su Rai 1 in prima serata, e disponibile su Rai Radio2, RaiPlay e in 4K sul canale Rai4K. L'edizione sarà condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti.

Il riconoscimento a Bozzetto celebra "un artigiano del disegno che ha saputo rendere l’animazione un linguaggio universale e colto", raggiungendo i vertici di Hollywood e del Festival di Berlino.

La sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni ha sottolineato come Bozzetto abbia "attraversato la storia del nostro Paese con la leggerezza dell’ironia e la profondità della satira". Le sue opere più celebri includono Carosello, Allegro non troppo e l'iconico Signor Rossi. Il suo contributo con Piero Angela è un esempio di come "l’arte dell’animazione possa farsi strumento di divulgazione scientifica".

L'impronta di Bruno Bozzetto nell'animazione italiana

Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano, ha rimarcato l'impatto delle creazioni di Bozzetto: "Carosello, Il Signor Rossi, West and Soda, Allegro non troppo: ci sono parole, personaggi e titoli che hanno il potere di riassumere magicamente il senso e la storia di un Paese, il nostro, tra boom italiano e rivoluzione dei costumi".

Bozzetto, che ama definirsi "il signore dell’animazione italiana", ha contribuito a far sì che "l’arte del cartoon in Italia è diventata adulta e ha ottenuto riconoscimento internazionale". Nelle sue opere, ha saputo condensare temi sociali e umorismo acuto. Le sue collaborazioni, come quella con Piero Angela per brevi film di animazione divulgativi, dimostrano la versatilità e l'innovazione del suo approccio. Produzioni come West and Soda e il vasto ciclo di Carosello hanno profondamente segnato l’immaginario collettivo italiano del secondo dopoguerra.

I David di Donatello: celebrazioni a Cinecittà e il Premio Amelio

La 71ª edizione dei Premi David di Donatello è il più alto riconoscimento per l’industria cinematografica italiana.

La scelta di Cinecittà come sede del 2026 rafforza il legame tra gli studi e il cinema nazionale e internazionale. Cinecittà è riconosciuta come la “fabbrica dei sogni” del cinema italiano ed europeo, simbolo globale di creatività. In questa edizione, sarà conferito anche il Premio alla Carriera a Gianni Amelio, celebrando animazione d'autore e cinema tradizionale. Il David Speciale, in particolare, sottolinea l'attenzione dei Premi David verso figure che, come Bruno Bozzetto, hanno saputo innovare e internazionalizzare la cultura italiana, ispirando nuove generazioni di filmmaker e artisti.