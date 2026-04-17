La decima edizione dell'‘Alberto Sordi Family Award 2026’ si è svolta con successo alla Casa del Cinema di Roma, immersa nella suggestiva cornice di Villa Borghese. La cerimonia ha visto la partecipazione di un pubblico eterogeneo e qualificato, che includeva giovani talenti e figure di spicco del mondo dello spettacolo, della cultura, dell'informazione, della moda e dell'imprenditoria. Il premio, ideato nel 2017 da Igor Righetti, cugino e biografo di Alberto Sordi, ha confermato la sua vocazione meritocratica, mirando a celebrare il talento e l'impegno in diversi ambiti, mantenendo viva l'eredità di uno dei più grandi attori italiani.

Un tributo al merito e all'eccellenza

Durante la cerimonia, sono stati assegnati prestigiosi riconoscimenti a personalità che si sono distinte per il loro talento, la professionalità e il costante impegno. L'evento ha rappresentato un'importante occasione per valorizzare l'eccellenza e la dedizione nei rispettivi settori, in piena coerenza con lo spirito e i valori promossi dal premio. La serata ha sottolineato l'importanza di riconoscere e celebrare il merito come motore di sviluppo culturale e sociale.

Simbolo di memoria e continuità culturale

Il premio stesso è un'opera d'arte significativa: un bassorilievo dorato che raffigura il celebre vigile Otello Celletti, personaggio iconico interpretato da Alberto Sordi nel 1960.

Questa edizione ha avuto anche una dimensione itinerante; una prima parte della celebrazione si era già tenuta a marzo nella Repubblica di San Marino, con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo del Titano. L'appuntamento romano ha ribadito con forza la missione del premio: valorizzare il talento e l'eccellenza in un contesto che unisce indissolubilmente la cultura, la memoria di un grande artista e l'impegno civile.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, suggellando un'edizione che ha saputo coniugare armoniosamente celebrazione, memoria e proiezione verso il futuro. L'‘Alberto Sordi Family Award 2026’ si conferma un punto di riferimento per il riconoscimento del merito e per la salvaguardia dell'eredità culturale italiana.