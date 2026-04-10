La nuova edizione di Vinitaly 2026, in programma a Verona, si aprirà con un evento di grande impatto: lo spettacolo dal titolo 'Dentro c’è l’Italia'. Ideato e diretto dal rinomato regista e direttore artistico Giuliano Peparini in stretta collaborazione con la Fondazione Inda, l’evento promette di essere un’esperienza inaugurale memorabile. Si svolgerà nella suggestiva cornice di piazza Bra, proprio davanti all’iconica Arena di Verona, e vedrà la partecipazione di oltre cento artisti, tra cui cantanti, ballerini e attori.

Il progetto coinvolgerà attivamente gli allievi della Peparini Academy e dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico, la scuola di teatro della Fondazione Inda.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha affidato a Peparini la regia di questa importante inaugurazione, con l’obiettivo primario di valorizzare l’identità culturale italiana attraverso una fusione armoniosa di tradizione e creazione contemporanea.

Un’esperienza multisensoriale tra arte e tradizione

Lo spettacolo inaugurale è concepito come un evento artistico che unisce in modo sinergico teatro, danza e musica, creando un dialogo vibrante tra tradizione e contemporaneità. La performance vedrà il coinvolgimento di settanta danzatori provenienti dalla scuola Urban Dancefloor di Verona, arricchendo ulteriormente il quadro scenico. Tra i protagonisti di questa travolgente festa scenica figurano il talentuoso cantante e pianista siracusano Ernesto Marciante e un dinamico duo acrobatico 'hand to hand', che contribuiranno a dare vita a una performance multisensoriale.

Giuliano Peparini ha spiegato che lo spettacolo si ispira a grandi opere del repertorio europeo, citando autori del calibro di Francesco Redi, Euripide e Claudio Monteverdi. L'intento è quello di mettere in luce una visione poetica, sensoriale e sacra del vino, inteso non solo come prodotto economico, ma come fonte di gioia, trasformazione e un potente legame collettivo. Attraverso una scrittura scenica immersiva, il vino viene presentato come simbolo vivo di identità, memoria e condivisione, capace di raccontare storie intime e collettive.

Installazione monumentale e valorizzazione dei giovani talenti

La presenza di Giuliano Peparini e della Fondazione Inda non si limiterà alla serata inaugurale, ma si estenderà per tutta la durata di Vinitaly, dal 12 al 15 aprile.

Una scenografia monumentale, lunga trenta metri e alta dieci, accoglierà tutti i visitatori della grande fiera internazionale. Questa imponente installazione, realizzata con maestria dalle maestranze dell’Inda e ideata personalmente da Peparini, è un esempio della professionalità e dell'eccellenza del personale della Fondazione.

Su iniziativa del Ministero della Cultura, all’interno di questa struttura scenica saranno posizionate sei statue di epoca romana, provenienti dalle prestigiose collezioni delle Gallerie degli Uffizi e da Palazzo Pitti di Firenze. I visitatori avranno l'opportunità di percorrere l’installazione, che simboleggia il passaggio italiano dalla materia alla cultura, interagendo con proiezioni visive, suggestivi paesaggi sonori ed essenze olfattive.

Si tratta di un percorso immersivo completo nei sensi e nella cultura del vino italiano, che vedrà protagonisti anche gli allievi della Peparini Academy.

Al centro di questo ambizioso progetto, come sottolineato da Giuliano Peparini, c’è la scelta artistica forte di valorizzare i giovani talenti italiani. "Abbiamo coinvolto anche artisti e danzatori di Verona per radicare l’evento nel territorio conferendogli al tempo stesso una dimensione internazionale", ha affermato Peparini, evidenziando come questo radicamento locale diventi una vera e propria firma. Una firma che rappresenta un’Italia orgogliosa delle proprie radici, aperta al mondo e animata da un’energia collettiva. Con questa creazione, 'Dentro c’è l’Italia' afferma che il vino, oltre alla sua dimensione economica, resta un potente simbolo di cultura, trasmissione e vita.

Il sindaco di Siracusa e presidente dell’Inda, Francesco Italia, ha aggiunto che l’invito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste a creare un evento di tale portata e a realizzare un’installazione scenica è un’ulteriore dimostrazione di quanto la Fondazione Inda sia ormai un punto di riferimento sul territorio nazionale, rinnovando il proficuo connubio con Peparini nel segno dell’arte, del teatro e della valorizzazione dei giovani talenti di entrambe le Accademie.