Pistoia si prepara alla diciassettesima edizione dei Dialoghi di Pistoia, in programma dal 22 al 24 maggio 2026. Il festival, ideato e diretto da Giulia Cogoli e promosso da Comune e Fondazione Caript, avrà come tema “Corpi in divenire. Mappe, sfide e confini dell’umano”. L'evento esplorerà le trasformazioni del corpo umano nell'era di tecnologie avanzate e intelligenza artificiale tramite un programma multidisciplinare.

L'evento mira a esplorare i nuovi confini dell'umano nell'era digitale, trattando l'impatto dei media, rigenerazione, protesi, identità e corporeità nella rete.

Luca Gori, presidente di Fondazione Caript, ha evidenziato il valore multidisciplinare e formativo. Anna Maria Celesti, vicesindaco f.f., ha rimarcato l'attualità del tema, inserendo i Dialoghi tra i pilastri di “Pistoia Capitale italiana del libro 2026”.

Premio a Emmanuel Carrère e 45 appuntamenti in città

La consegna del Premio Dialoghi di Pistoia (decima edizione) allo scrittore francese Emmanuel Carrère si terrà il 3 giugno alle 17:30 nella sala Maggiore del Palazzo comunale. Il festival animerà il centro storico con 45 appuntamenti in luoghi simbolo: piazza del Duomo, Teatro Bolognini e Cinema Lux.

Tra gli ospiti figurano l'antropologo Marco Aime, Peppe Servillo, Paolo Nori, Lidia Ravera, Davide Sisto, Jeffrey Schnapp, Luigina Mortari e Benedetta Tobagi.

Il pianista Giovanni Allevi e l'antropologo Adriano Favole affronteranno domenica 24 maggio il tema “Abitare il corpo ferito” in un dialogo inedito. Previste performance (“Oscillando nel tempo” del Circo Zoè), proiezioni (“The Elephant Man”) e spazi “everyBody” (Associazione Boemondo) per i giovani.

Il corpo umano: tra biologia, cultura e nuove tecnologie

Il tema 2026 è stato annunciato il 3 dicembre 2025, in un incontro con le associazioni culturali cittadine all’Antico Palazzo dei Vescovi, a conferma del coinvolgimento territoriale. La direttrice Giulia Cogoli ha descritto il corpo umano come "soggetto conteso tra biologia, cultura e tecnologie", con confini in costante ridefinizione a causa di IA, medicina e nuovi modelli mediatici.

Due incontri preparatori per le scuole secondarie: venerdì 23 gennaio, Adriano Favole introdurrà il tema al Liceo Statale Coluccio Salutati di Montecatini Terme (anche in streaming); mercoledì 18 marzo, Marco Rovelli terrà la lezione «Il corpo desidera, il corpo parla, il corpo sa» al Teatro Bolognini di Pistoia (in presenza e streaming). L'impegno formativo, ribadito da Gori, mira a consolidare i Dialoghi quale punto di riferimento culturale e catalizzatore di crescita per le nuove generazioni.

I Dialoghi di Pistoia si sono affermati come una delle principali manifestazioni culturali italiane dedicate all'antropologia, intrecciando riflessioni scientifiche, filosofiche, artistiche e letterarie. Temi attuali e innovativi offrono al pubblico l'opportunità di interrogarsi sui cambiamenti della società contemporanea, usando il corpo umano come metafora e punto di osservazione privilegiato.