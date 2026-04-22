La nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana, promossa dalla Fondazione Treccani Cultura nell’ambito della campagna #leparolevalgono, si prepara a inaugurare a Lecce dall’8 al 10 maggio 2026. L’evento proseguirà poi in diverse città italiane, toccando Roma, Cagliari, Gromo-Clusone (Bergamo) e Lecco. Questa iniziativa, affermatasi come un punto di riferimento per la riflessione pubblica sull’idioma nazionale e i suoi usi, quest’anno si propone di approfondire il significato, il valore e il ruolo cruciale della parola “dialogo”. La scelta di questo termine mira a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di un impiego corretto, consapevole e costruttivo della lingua, sottolineando l’urgenza di recuperare pratiche comunicative autentiche nella vita quotidiana e nelle relazioni pubbliche.

Il Festival, che come di consueto vedrà la partecipazione di intellettuali, scrittori, accademici e artisti di spicco, intende stimolare una riflessione approfondita sul dialogo come processo centrale delle relazioni umane e sociali. Il dizionario Treccani ne offre una definizione articolata: “discorso o colloquio tra due o più persone, incontro tra forze politiche diverse per raggiungere un’intesa, oppure scambio di opinioni tra persone disposte a ragionare serenamente e alla pari”. L’intento degli organizzatori è evidenziare come la pratica del dialogo sia oggi in una fase di crisi, non solo a livello internazionale – dove la sua assenza può generare conflitti – ma anche nella sfera familiare, nell’ambito scolastico, nello sport e nelle amicizie.

La Fondazione Treccani Cultura sottolinea che la disponibilità al confronto e al dialogo costituisce un elemento essenziale della vita sociale, capace di ridurre la conflittualità sia nei rapporti interpersonali che tra Stati e popoli.

Il valore del dialogo nell’edizione 2026

L’edizione 2026 del Festival pone al centro la parola “dialogo” per richiamare l’attenzione sul rischio di perdere la capacità di ascoltare e confrontarsi. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei linguaggi mediali, come i talk show televisivi, dove spesso prevale la sopraffazione verbale. Gli organizzatori invitano, pertanto, a riflettere sulla necessità di recuperare l’abitudine a conversare in maniera autentica e sincera, sia negli ambiti privati che pubblici.

Secondo la Fondazione Treccani Cultura, il dialogo agisce anche come strumento fondamentale di riconciliazione tra individui, generazioni, popoli e Stati. È un mezzo efficace per prevenire incomprensioni e conflitti, rafforzando al contempo la coesione sociale.

Il Festival conferma la sua vocazione a stimolare il dibattito culturale nel Paese, offrendo occasioni di riflessione condivisa con la cittadinanza. Gli appuntamenti dell’edizione 2026 mirano a valorizzare il dialogo come strumento di crescita culturale, conoscenza e convivenza, attraverso una pluralità di voci e prospettive che saranno raccolte nelle diverse tappe del calendario.

La Fondazione Treccani Cultura e il Festival della Lingua

La Fondazione Treccani Cultura è stata istituita come piattaforma per la valorizzazione della lingua italiana e della conoscenza, attraverso progetti ed eventi che coinvolgono il mondo accademico, artistico e la cittadinanza attiva. Il Festival Treccani della lingua italiana, ideato per promuovere i temi più urgenti della ricerca linguistica e culturale italiana, si è affermato negli anni come un momento cardine di confronto pubblico. L’evento si concentra sia sulla lingua in sé, sia sul suo valore quale strumento di espressione e mediazione.

Le edizioni precedenti hanno esplorato parole-chiave rappresentative di cambiamenti e sfide sociali, sempre nell’ambito di un progetto che coinvolge attivamente città e territori diversi.

L’attenzione costante alla parola come fondamento della società civile e come strumento di ragionamento comune evidenzia l’impegno della Fondazione Treccani Cultura nel coltivare il dialogo a livello interculturale, intergenerazionale e interdisciplinare. Il Festival si conferma, dunque, un appuntamento di rilievo, capace di tradurre la riflessione linguistica in occasioni concrete di confronto e approfondimento per l’intera comunità nazionale.