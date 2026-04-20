Donzelli Editore lancia "Dissonanze", una nuova rivista online gratuita e senza pubblicità, dedicata alla riflessione critica. Il progetto mira a "partire dai margini, invertire lo sguardo" per individuare "zone d’ombra, proposte e soluzioni" nel contesto attuale. Con cadenza mensile, ogni numero presenta un focus monografico; il primo è sui “ricchi”, affiancato da articoli di analisi e commento.

Nell'editoriale, Filippo Barbera e Carmine Donzelli evidenziano l'urgenza di un nuovo spazio di confronto, dato il divario tra informazione di qualità e opinione.

Sottolineano come la "tensione politica tra centri e margini" possa generare nuove prospettive per affrontare i problemi e trovare soluzioni. Criticano il "rumore e la cattiva qualità delladiscussione pubblica" che soffocano le voci costruttive. L'auspicio è che "Dissonanze" offra una "riflessione sulle 'dissonanze' a cui tendere l’orecchio" per superare l'inerzia.

Struttura e finalità di "Dissonanze"

La rivista è dotata di una governance strutturata con Comitati di direzione collegiale, redazione e indirizzo. La cadenza mensile prevede un nucleo monografico su una "parola-chiave problematica" e una sezione di articoli "liberi". Questa impostazione mira a offrire approfondimenti sui grandi temi e libertà interpretativa.

Per tutto il 2026, l'accesso a "Dissonanze" è gratuito, con possibilità di contributi volontari.

L'obiettivo è creare un forum che valorizzi prospettive critiche e punti di vista meno convenzionali, contrastando superficialità e "rumore mediatico". L'assenza di pubblicità rafforza l'indipendenza editoriale. Gli approfondimenti monografici stimolano il dibattito su parole-chiave cruciali della società.

Donzelli Editore e il panorama culturale digitale

Donzelli Editore, fondata a Roma nel 1993, si è affermata per l'attenzione a scienze umane, storia e riflessione critica. La nascita di "Dissonanze" si inserisce in questa tradizione di impegno civile e approfondimento sociale. Il progetto risponde alle nuove dinamiche culturali, privilegiando un modello digitale incentrato sull'approfondimento tematico e l'analisi indipendente.

La casa editrice si distingue per la qualità delle pubblicazioni e la sensibilità verso i temi d'attualità, promuovendo la cultura della riflessione e della conoscenza critica. "Dissonanze" rappresenta un passo innovativo nelle riviste culturali italiane, configurandosi come un laboratorio intellettuale. I lettori sono invitati a partecipare, sostenere e discutere attivamente le questioni urgenti e le "parole che fanno problema" nell'Italia contemporanea.