Dopo quasi sessant’anni, una straordinaria testimonianza del processo creativo di Bob Dylan è riemersa: la bozza dattiloscritta originale della canzone “I’m Not There”. Il prezioso manoscritto è stato ritrovato tra le pagine di una prima edizione autografata del poema “Ankor Wat” di Allen Ginsberg, regalo del poeta a Sally Grossman, moglie dello storico manager di Dylan, Albert Grossman.

La pagina è rimasta nascosta per decenni all’interno del libro, riemergendo solo dopo la scomparsa di Sally Grossman nel 2021. Il volume, passato a un mercante di libri rari, ha rivelato il foglietto dattiloscritto della canzone, quasi caduto fuori durante la sfogliatura.

La composizione, risalente al 1956, fu registrata alla fine degli anni Sessanta con The Band e pubblicata solo nel 2007 nella colonna sonora del biopic omonimo diretto da Todd Haynes.

«Dopo discussioni con importanti collezionisti di Dylan, è chiaro che è una bozza molto rara di una delle canzoni più importanti del musicista», si legge nel catalogo della casa d’aste britannica Omega Auction. L'autografo sarà proposto al migliore offerente con una stima tra venti e quarantamila sterline, sottolineandone l'importanza storica e di mercato.

Il ritrovamento ha generato grande entusiasmo tra i dylanologi, che fino ad ora avevano potuto studiare la canzone solo attraverso una versione scannerizzata del dattiloscritto, pubblicata nel 1990 dalla rivista per fan The Telegraph.

Quell’immagine era stata fornita da “un corrispondente anonimo”, rendendo la scoperta ancora più significativa.

Il mercato dei testi autografi di Dylan mantiene un profilo straordinario, nonostante l'artista abbia ceduto il suo intero catalogo editoriale a Universal Music Publishing Group nel 2020 e quello delle registrazioni master a Sony Music Entertainment nel 2022. Solo lo scorso anno, le bozze di “Mr. Tambourine Man” furono vendute per oltre cinquecentomila dollari. Altri manoscritti hanno raggiunto cifre ancora più elevate: due milioni di dollari per l’unica bozza conosciuta di “Like a Rolling Stone” (battuta da Sotheby’s) e due milioni e mezzo per il testo scritto a matita dell’inno folk del 1964 “The Times They Are a‑Changin’” (venduto da Christie’s lo scorso marzo).

La storia e il significato di “I’m Not There”

La canzone “I’m Not There” rappresenta un frammento enigmatico e poco noto della vasta produzione di Dylan. Sebbene composta nel 1956, fu registrata soltanto un decennio più tardi, durante le celebri sessioni con The Band. La sua diffusione al grande pubblico avvenne solo nel 2007, grazie all’inclusione nella colonna sonora dell’omonimo film di Todd Haynes, pellicola in cui sei attori interpretano diverse sfaccettature dell’artista.

Il ritrovamento di questa bozza dattiloscritta riveste un valore storico inestimabile, poiché permette uno studio diretto del materiale compositivo dell’artista. Inoltre, integra e arricchisce il contesto delle Basement Tapes, le sessioni di registrazione di cui “I’m Not There” faceva parte, ma non fu inclusa nelle pubblicazioni ufficiali fino a molti anni dopo.

Il valore culturale e commerciale del manoscritto

La bozza acquisisce un valore non solo affettivo per il patrimonio culturale dylaniano, ma anche un significativo valore economico. L’autografo sarà proposto all’asta con una stima che ne riflette l’importanza, e se la sua autenticità sarà confermata – come suggerito dagli esperti – si tratta di un pezzo unico per comprendere il percorso creativo del Premio Nobel per la Letteratura.

Questa vicenda conferma ancora una volta la vivacità del mercato dei manoscritti autografi di Bob Dylan. Pezzi simili hanno continuato a raggiungere cifre record, consolidando lo status di Dylan come cantautore la cui produzione, anche in forma di bozze, conserva un altissimo valore culturale e commerciale.