L'edizione 2026 di Librinfesta, la rassegna letteraria di Alessandria interamente dedicata a bambini e ragazzi, ha preso il via con un'inaugurazione di prestigio. L'apertura è stata affidata a due figure di spicco del panorama editoriale italiano: il noto critico letterario e volto televisivo Piero Dorfles e lo scrittore di fama internazionale Donato Carrisi. L'inizio del festival è stato caratterizzato da numerosi eventi pensati per coinvolgere attivamente i giovani lettori, tra cui stimolanti incontri con gli autori, letture pubbliche e laboratori tematici, evidenziando così il profondo impegno della manifestazione nella promozione della lettura tra le nuove generazioni.

Librinfesta si conferma un appuntamento culturale di spicco per la città di Alessandria, in particolare per quanto riguarda la letteratura destinata ai più giovani. Durante la giornata inaugurale, Piero Dorfles e Donato Carrisi hanno partecipato a diversi appuntamenti con il pubblico, ribadendo con forza il valore formativo della lettura nell'età evolutiva. Gli eventi di Librinfesta proseguono con un programma ricco e articolato che include laboratori di illustrazione, performance di letture animate e spazi di dialogo aperti tra autori e giovani partecipanti, con l'obiettivo primario di rendere la lettura un'esperienza condivisa e accessibile a tutti.

Librinfesta: un punto di riferimento per la cultura giovanile

Giunto a una nuova edizione nel 2026, Librinfesta rappresenta un solido punto di riferimento per la città di Alessandria e per l'essenziale promozione della letteratura tra i più giovani. Nata con l'obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi al piacere intrinseco della lettura, la manifestazione si è evoluta significativamente nel corso degli anni, integrando con successo laboratori pratici, incontri diretti con autori e numerose iniziative specificamente pensate per stimolare la creatività e l'immaginazione. La presenza di figure autorevoli come Piero Dorfles e Donato Carrisi conferma il prestigio crescente che l'evento ha saputo guadagnare sul piano nazionale, consolidando il suo ruolo nella diffusione di una cultura del libro attenta e sensibile alle esigenze delle nuove generazioni.

L'impegno di Alessandria nella promozione della lettura

Il festival Librinfesta si inserisce in un più ampio panorama di iniziative culturali alessandrine che mirano a posizionare la città come un polo di interesse primario per la letteratura e l'editoria per l'infanzia. Nelle sue edizioni più recenti, Librinfesta ha saputo coinvolgere attivamente scuole, biblioteche e diversi spazi pubblici cittadini, proponendo un modello di partecipazione dinamica che vede protagonisti diretti bambini, insegnanti e famiglie. Gli appuntamenti con Piero Dorfles e Donato Carrisi segnano un ulteriore e significativo passo nella storia del festival, arricchendo una tradizione consolidata di incontri e proposte volte a valorizzare il ruolo educativo e formativo della lettura.

La manifestazione si svolge in diverse sedi sparse per Alessandria, coinvolgendo attivamente istituzioni locali e case editrici specializzate nel settore dell'editoria per l'infanzia, a testimonianza di una rete collaborativa efficace.