Il mercato dell'editoria libraria italiana ha registrato un avvio d'anno decisamente positivo. Nei primi tre mesi del 2026, le vendite di libri, attraverso i principali canali commerciali – incluse librerie di catena e indipendenti, store online (come Amazon) e grande distribuzione – hanno segnato una crescita del 3,4% nel valore economico e del 2,5% nel numero di copie vendute. Questo si traduce in un totale di 347,8 milioni di euro e 23,2 milioni di copie, con un incremento di 11,3 milioni di euro e 569 mila copie rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questi dati sono stati comunicati dal Ministero della Cultura, che evidenzia come tale tendenza positiva sia attribuibile ai primi effetti del bonus biblioteche. Questa misura, introdotta con il Decreto Cultura, ha stanziato 60 milioni di euro per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. I beneficiari sono le biblioteche pubbliche statali, gli enti pubblici territoriali e le istituzioni private senza scopo di lucro, con un focus specifico sulle zone periferiche, le aree interne e quelle a maggior rischio di siccità culturale.

Il bonus biblioteche e la ripresa del settore

Il bonus biblioteche si conferma una delle principali leve della ripresa per il settore. Le risorse stanziate mirano a sostenere le biblioteche pubbliche, rafforzando la diffusione del libro e promuovendo l'accessibilità alla lettura.

Questa iniziativa è parte degli strumenti voluti dal Ministero della Cultura per rivitalizzare un comparto industriale considerato strettamente legato all'identità culturale nazionale. Il ministro Alessandro Giuli ha commentato: “Questi dati confermano il successo di un provvedimento capace di rivitalizzare il settore industriale più vicino alla nostra identità culturale e all’impronta che, sulla scorta del Piano Olivetti, vogliamo dare. Aiutare le biblioteche, in particolare in luoghi periferici, significa contribuire al riscatto sociale dei territori”.

Questo significativo risultato, raggiunto nei primi tre mesi del 2026, segna un'inversione di tendenza dopo un periodo di stagnazione del mercato editoriale negli anni precedenti, offrendo un chiaro segnale di dinamismo.

La misura estende i suoi benefici anche alle istituzioni private senza scopo di lucro, ampliando la platea dei destinatari e incentivando l'acquisto di libri sia cartacei che digitali, con un'attenzione particolare alle aree territorialmente e socialmente più vulnerabili.

Impatto del fondo sull'editoria e il territorio

L'incremento nel valore e nelle copie vendute rappresenta un dato di rilievo per il mercato editoriale italiano, specialmente considerando il ruolo sempre più cruciale delle biblioteche pubbliche e degli enti culturali nella promozione della lettura. Il fondo editoria libraria si inserisce in un contesto di rafforzamento delle politiche di sostegno all'intera filiera del libro, garantendo che biblioteche, librerie, editori e distributori possano beneficiare di una domanda crescente e di nuove opportunità di investimento su scala nazionale.

Le risorse del bonus biblioteche permettono anche alle realtà più marginali di accedere a nuovi volumi e di aggiornare i propri cataloghi, contribuendo a contrastare la siccità culturale. Questa fotografia del settore evidenzia le ricadute dirette della misura a sostegno del mercato e sottolinea il ruolo centrale che biblioteche e istituzioni culturali pubbliche rivestono nella diffusione dei libri e della lettura.