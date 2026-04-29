Electa inaugura la nuova collana editoriale 'Casa come me', un progetto che esplora il profondo legame identitario tra persona e luogo, focalizzandosi sugli spazi domestici. L'iniziativa indaga l'ambiente domestico come componente essenziale nella costruzione dell'identità individuale. Il primo volume, pubblicato per la Giornata internazionale della casa (il primo maggio), adotta un approccio multidisciplinare con studiosi e scrittori. L'obiettivo è riflettere, tramite una serie di libri, sulle molteplici interpretazioni – letterarie, sociologiche, antropologiche e artistiche – che definiscono il significato della 'casa' nella vita.

Il progetto approfondisce il legame identitario, vedendo la casa come ambito di riconoscimento, memoria e protezione. Electa presenta la collana come un laboratorio aperto per il confronto tra professionalità, analizzando la casa non solo fisicamente, ma come luogo emotivo e culturale. L'intento è stimolare una riflessione collettiva che integri esperienze, tendenze e storie personali, riaffermando la centralità della casa nella formazione del sé.

Un progetto interdisciplinare aperto al confronto

La collana si caratterizza per l'interdisciplinarità, raccogliendo contributi da letteratura, antropologia, psicologia e arte. Ogni volume analizza i molteplici aspetti della casa come realtà complessa e stratificata, capace di riflettere mutamenti sociali, culturali e personali.

Electa offre spazio a riflessioni teoriche e testimonianze narrative, abbracciando visioni che rispecchiano l'eterogeneità dell'abitare contemporaneo.

Il valore simbolico e pratico della casa è evidenziato dal coinvolgimento di specialisti e autori. Il volume inaugurale avvia una riflessione ampia e partecipata. La pubblicazione per la Giornata internazionale della casa sottolinea la valenza sociale e culturale del progetto Electa.

Electa e il suo impegno sul tema dell’abitare

Fondata a Milano nel 1945, Electa è editore di riferimento per arte, architettura, design e cultura visiva. Ha un vasto catalogo sui temi dell'abitare e le trasformazioni sociali, collaborando con autori e istituzioni. La collana 'Casa come me' si inserisce in questa tradizione, ampliando il dialogo tra discipline sui fenomeni culturali legati agli spazi vissuti.

Electa promuove pubblicazioni che stimolano la riflessione critica e il coinvolgimento dei lettori sulla complessità della casa come fenomeno sociale, culturale ed emozionale.

La collana si rivolge a specialisti e a un pubblico ampio di lettori interessati a identità, memoria e rappresentazione della casa in letteratura, pensiero e società. Con 'Casa come me', Electa consolida la sua posizione nel dibattito sull'abitare, valorizzando la dimensione esperienziale e collettiva dei luoghi di vita.