Il 29 aprile, Elisa torna a Torino per una tappa del suo nuovo tour, rinnovando il profondo legame artistico con la città. L'evento al Palasport si configura come un vero e proprio "ritorno a casa" per l'artista, intriso di ricordi e sperimentazioni che hanno segnato il suo percorso.

Elisa ha dichiarato: "Con Torino ho un rapporto speciale, pieno di bellissimi ricordi", rievocando gli esordi della sua carriera. In quegli anni, condivideva i palchi con formazioni come i Subsonica e i Reggae National Tickets, immergendosi in un contesto cittadino vivace e ricco di contaminazioni musicali.

Le serate nei locali e le notti trascorse lungo i Murazzi del Po simboleggiano una Torino musicale e ispiratrice, capace di unire libertà e creatività, elementi che hanno profondamente influenzato la sua formazione artistica.

Nel corso del tempo, Torino è divenuta anche un laboratorio creativo per Elisa. Tra le esperienze più significative si annoverano le performance alle OGR Torino e l'esibizione al Lingotto. Qui, in una delle sue azioni più radicali, si è chiusa in una struttura di plexiglass, improvvisando per oltre un'ora tra tastiere e vernice bianca. Questa performance, curata da Andrea Lissoni, testimonia il legame intrinseco tra la città e la sua ricerca artistica.

Il tour 2026: dialogo con il pubblico

Oltre alla sperimentazione, ciò che lega Elisa a Torino è l'"energia pura" che si sprigiona durante i suoi concerti. Un momento indimenticabile fu la data del 2003 al Teatro Colosseo, parte del tour di "Lotus", descritta dall'artista come "un'onda incredibile tra palco e pubblico". Da allora, ogni sua esibizione torinese ha mantenuto un carattere "incendiario".

Il tour 2026, che prende il via proprio dal Palasport, ripropone questo spirito con una formula innovativa, caratterizzata dal coinvolgimento diretto dei fan. Elisa ha infatti invitato il pubblico a scegliere i brani da includere nella scaletta, un'idea nata dai raduni del fan club, trasformati negli anni in piccoli concerti dedicati alle b-sides e a pezzi meno noti.

La risposta è stata sorprendente per l'artista stessa: richieste eterogenee e un entusiasmo contagioso hanno portato a una revisione della scaletta e a una vera e propria "costruzione collettiva dello spettacolo". Elisa ha commentato con ironia: "Mi sono resa conto di non aver capito niente, ma è stato stimolante: un processo creativo super divertente".

Torino: luoghi simbolo tra memoria e innovazione

Il rapporto tra Elisa e Torino si è sviluppato attraverso luoghi simbolo e occasioni significative. Dai Murazzi, vivace polo musicale cittadino negli anni Duemila, alle sale delle OGR Torino, che negli ultimi anni hanno ospitato numerosi eventi e concerti innovativi, fino all'area del Lingotto, emblema della capacità cittadina di accogliere sperimentazioni e linguaggi artistici contemporanei.

Il Lingotto, in particolare, ex stabilimento Fiat, si è trasformato in un polo culturale di rilievo, ospitando oggi concerti, esposizioni, importanti fiere nazionali e internazionali, e la Pinacoteca Agnelli. Le OGR (Officine Grandi Riparazioni), rinnovate tra il 2013 e il 2017, rappresentano un contenitore culturale di primaria importanza, aperto alle arti visive, agli spettacoli e alla sperimentazione musicale. Torino si conferma così non solo lo sfondo dei successi di Elisa, ma anche un laboratorio creativo e un crocevia dinamico per artisti e linguaggi in continua evoluzione.

La data del 29 aprile al Palasport si configura quindi come un nuovo capitolo di questa storia ininterrotta tra una delle voci più amate della scena musicale italiana e una città in perenne fermento culturale. L'evento simboleggia una nuova sintesi tra passato e direzioni future, alimentata dall'energia di un pubblico attivamente coinvolto e dalla ricerca di nuove forme di partecipazione musicale.