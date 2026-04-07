Emilio Isgrò, "Maestro della Cancellatura" e figura di spicco dell'arte concettuale internazionale, è il vincitore del Premio Cultura del Mediterraneo 2026, assegnato nell'ambito del Premio Costa Smeralda. La cerimonia si terrà sabato 18 aprile al Conference Center di Porto Cervo. Nella stessa serata, saranno premiati anche Javier Cercas (Premio Internazionale) e Giuseppe Lai (Premio Speciale, ex comandante dell'Amerigo Vespucci). Saranno inoltre annunciati i vincitori della settima edizione del Premio Costa Smeralda per Narrativa (finalisti: Niccolò Ammaniti, Paola Barbato, Dario Ferrari) e Saggistica (finalisti: Edoardo Camurri, Adriana Cavarero, Andrea Moro).

Il premio a Isgrò omaggia un autore che ha rivoluzionato il rapporto tra parola e immagine. La motivazione sottolinea la sua capacità di "trasfigurare le proprie radici siciliane in una riflessione universale, gettando ponti ideali tra le sponde del mare nostrum e le più complesse geografie mondiali". La sua arte della cancellatura lo rende un protagonista dell'arte contemporanea.

Retrospettiva londinese: "Emilio Isgrò: Erasing to Create"

Prima della premiazione, Isgrò sarà protagonista della retrospettiva "Emilio Isgrò: Erasing to Create" alla Estorick Collection di Londra, dal 20 maggio al 6 settembre 2026. L'esposizione, frutto della collaborazione tra il Consolato Generale d'Italia a Londra e la Fondazione Emilio Isgrò, documenta oltre sei decenni di sperimentazione.

In mostra, 35 capolavori e un'opera inedita ripercorrono l'evoluzione del Maestro, dalla poesia visiva alle indagini su carte geografiche e mappamondi, evidenziando l'attualità del suo messaggio. La Estorick Collection è un'istituzione londinese dedicata all'arte moderna italiana.

Il Premio Costa Smeralda: giuria e impatto

Il Premio Costa Smeralda, promosso dal Consorzio Costa Smeralda e sponsorizzato da Smeralda Holding, è dal 2018 un punto di riferimento per letteratura, saggistica e cultura del Mediterraneo. La sua giuria d'eccellenza è guidata da Stefano Salis. L'edizione 2026, con i premiati e i finalisti, conferma la vivacità del panorama editoriale. La cerimonia a Porto Cervo è un appuntamento significativo per il settore culturale italiano ed europeo, consolidando il dialogo tra Mediterraneo e contesto globale.